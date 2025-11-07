TUY

■台風26号(フォンウォン)

2025年11月7日21時45分発表

7日21時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯12度00分 (12.0度)
東経135度30分 (135.5度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 110 km (60 NM)
15m/s以上の強風域    全域 440 km (240 NM)

8日9時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯12度40分 (12.7度)
東経132度35分 (132.6度)
進行方向、速さ    西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    960 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    75 km (40 NM)
暴風警戒域    全域 200 km (110 NM)

8日21時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯13度40分 (13.7度)
東経129度00分 (129.0度)
進行方向、速さ    西北西 35 km/h (18 kt)
中心気圧    940 hPa
中心付近の最大風速    45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速    65 m/s (130 kt)
予報円の半径    105 km (57 NM)
暴風警戒域    全域 270 km (145 NM)

9日21時の予報
種別    台風
強さ    非常に強い
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯16度05分 (16.1度)
東経122度30分 (122.5度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (17 kt)
中心気圧    935 hPa
中心付近の最大風速    50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速    70 m/s (140 kt)
予報円の半径    155 km (85 NM)
暴風警戒域    全域 340 km (185 NM)

10日21時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯17度30分 (17.5度)
東経118度55分 (118.9度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    960 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    185 km (100 NM)
暴風警戒域    全域 350 km (190 NM)

11日21時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯19度40分 (19.7度)
東経118度00分 (118.0度)
進行方向、速さ    北北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    230 km (125 NM)
暴風警戒域    全域 380 km (205 NM)

12日21時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯22度40分 (22.7度)
東経118度50分 (118.8度)
進行方向、速さ    北 15 km/h (8 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    280 km (150 NM)
暴風警戒域    全域 410 km (220 NM)

