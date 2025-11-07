【台風情報】今後は急カーブし日本へ近づく可能性も...台風26号(フォンウォン)の勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速70メートル予報 全国の天気を画像で 気象庁
■台風26号(フォンウォン)
2025年11月7日21時45分発表
7日21時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯12度00分 (12.0度)
東経135度30分 (135.5度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 110 km (60 NM)
15m/s以上の強風域 全域 440 km (240 NM)
8日9時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯12度40分 (12.7度)
東経132度35分 (132.6度)
進行方向、速さ 西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 960 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 75 km (40 NM)
暴風警戒域 全域 200 km (110 NM)
8日21時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯13度40分 (13.7度)
東経129度00分 (129.0度)
進行方向、速さ 西北西 35 km/h (18 kt)
中心気圧 940 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速 65 m/s (130 kt)
予報円の半径 105 km (57 NM)
暴風警戒域 全域 270 km (145 NM)
9日21時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯16度05分 (16.1度)
東経122度30分 (122.5度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (17 kt)
中心気圧 935 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
暴風警戒域 全域 340 km (185 NM)
10日21時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度30分 (17.5度)
東経118度55分 (118.9度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 960 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
暴風警戒域 全域 350 km (190 NM)
11日21時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯19度40分 (19.7度)
東経118度00分 (118.0度)
進行方向、速さ 北北西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 230 km (125 NM)
暴風警戒域 全域 380 km (205 NM)
12日21時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯22度40分 (22.7度)
東経118度50分 (118.8度)
進行方向、速さ 北 15 km/h (8 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
暴風警戒域 全域 410 km (220 NM)
■全国の天気を地方ごとに
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2276504?display=1