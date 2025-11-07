土屋アンナさん（41）が6日、ミュージカル『クリスマス・キャロル』〜National Tour 2025〜稽古場取材会に、吉田栄作さん（56）、吉田要士さんと共に登場。土屋さんがクリスマスの思い出と今年のクリスマスの過ごし方について明かしました。



■土屋「“全部飲んでよ！”って思ったけど」

クリスマスの過ごし方について聞かれた土屋さんは定番の過ごし方があるそうで「母がターキー焼いてくれたり、それは今、自分がやるようになっているんで、今はクリスマスっていうと料理をひたすら作る役目」と語りました。さらに「私も小さいとき夜クッキーと牛乳を置いておくんですよ。そうするとサンタクロースが食べて牛乳も半分なくなるの。だから“全部飲んでよ！”って思ったけど。いろんなおうちのそれを少しずつ食べてるんだなって思って。うれしかった」と幼い頃のクリスマスの思い出を明かしました。



■今年のクリスマスの過ごし方

また12月24日のクリスマスイブに最終公演を迎えるため、今年のクリスマスはどう過ごすかについて聞かれると「うちみんな集まるんですよ友達も。だからうちではうちでやってもらって。でもサンタさんは24日にしか来ないかもしれない。でも、手紙書いて“25日にして”とかっていうちょっと調整をするかもしれないですけど」とこぼし、笑いを誘いました。続けて「私はちょうど精霊役のめぐさんが誕生日っていうのを知ってるんでみんなでご飯食べられたらいいなって、クリスマスプラス。めぐさんバースデーも兼ねてやりたいなって思ってます」と、12月24日の真樹めぐみさんの誕生日をみんなでお祝いしたいと語りました。

物語はクリスマスイブを舞台に、嫌われ者の主人公が精霊たちとの時間旅行で自身の行いを見つめ直していくストーリーで、吉田栄作さんは主人公・スクルージ、土屋アンナさんは三人の女（イザベラ・イライザ・イボンヌ）、吉田要士さんはマーレイを演じます。

ミュージカルは11月16日に東京でプレビュー公演が行われ、その後、青森、北海道、熊本、長崎、鹿児島・鹿児島市、鹿児島・曽於市、鳥取、東京、愛知、岐阜、愛媛、大分で上演される予定です。