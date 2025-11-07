¡Ú´Ýµµ¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµµþ¶Ë¾Þ¡ÛÉÍºêÄ¾Ìð¡¡½éÆü£²Áö¤Ï£³¡¢£±Ãå¡Ö¿¤Ó¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Þ¤ë¤¬¤á¤Î£Çµ¡Öµþ¶Ë¾Þ¡¡³«Àß£·£³¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï£·Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍºêÄ¾Ìð¡Ê£´£²¡áºë¶Ì¡Ë¤Ï½éÆüÁ°È¾£±£Ò¤Ç£³Ãå¤È¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾£·£Ò¤Ï£´¥³¡¼¥¹¥«¥É¤«¤é¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¾¡Íø¡£½éÆü£²Áö¤ò£³¡¢£±Ãå¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡½®Â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¿¤Ó¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤±¤É¡¢¼êÁ°¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆÃÄ§¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¤Þ¤ÀÄ´À°ÃÊ³¬¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥Ú¥é¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾åÀÑ¤ß¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï°ìÈÌÀï¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ËÊÂ¤Ö£¶£Ö¤È¹¥Ä´¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¡¢µÇ°ÀïÀþ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£