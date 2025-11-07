米１０年債利回りは反発＝米国債オープン



米１０年債利回りはロンドン市場午後からNY朝にかけて低下し、ロンドン午前の４．１１％前後から４．０８％に迫った。しかし米国勢参加で反発。株安などを受けたリスク警戒の債券買い’（利回り低下）が目立っていたが、週末を前に一方向の動きにも慎重となっている。



米国債利回り

2年債 3.562（+0.006）

10年債 4.103（+0.019）

30年債 4.709（+0.029）

期待インフレ率 2.277（-0.002）

※期待インフレ率は10年債で算出



各国10年債

ドイツ 2.672（+0.022）

英 国 4.477（+0.044）

カナダ 3.165（+0.061）

豪 州 4.352（-0.014）

日 本 1.674（-0.006）

