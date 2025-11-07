米１０年債利回りは反発＝米国債オープン

　米１０年債利回りはロンドン市場午後からNY朝にかけて低下し、ロンドン午前の４．１１％前後から４．０８％に迫った。しかし米国勢参加で反発。株安などを受けたリスク警戒の債券買い’（利回り低下）が目立っていたが、週末を前に一方向の動きにも慎重となっている。

米国債利回り
2年債　 　3.562（+0.006）
10年債　 　4.103（+0.019）
30年債　 　4.709（+0.029）
期待インフレ率　 　2.277（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.672（+0.022）
英　国　　4.477（+0.044）
カナダ　　3.165（+0.061）
豪　州　　4.352（-0.014）
日　本　　1.674（-0.006）