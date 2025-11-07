米１０年債利回りは反発＝米国債オープン
米１０年債利回りは反発＝米国債オープン
米１０年債利回りはロンドン市場午後からNY朝にかけて低下し、ロンドン午前の４．１１％前後から４．０８％に迫った。しかし米国勢参加で反発。株安などを受けたリスク警戒の債券買い’（利回り低下）が目立っていたが、週末を前に一方向の動きにも慎重となっている。
米国債利回り
2年債 3.562（+0.006）
10年債 4.103（+0.019）
30年債 4.709（+0.029）
期待インフレ率 2.277（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.672（+0.022）
英 国 4.477（+0.044）
カナダ 3.165（+0.061）
豪 州 4.352（-0.014）
日 本 1.674（-0.006）
