「理想の後妻を迎えればいい」…毒義母の異常な執着と、一見優しそうだがドケチで超自己中な夫の真実【作者に聞く】
これでもかと嫁をいびりまくる毒義母と、一見優しそうだがドケチで超自己中な夫。そのリアルすぎるストーリーが話題を呼んだ漫画『義母クエスト』が、エピソードをパワーアップさせ、『義母クエストリターンズ 〜ヤバすぎる義母との負けられない30年戦争〜』として帰ってきた。
前作に引き続き、内容のすべてはAmeba公式トップブロガー・かづさん(@kadu0614)の実体験に基づいている。今回は、原案者のかづさんと、漫画担当の赤星たみこさん(@tamikong)に話を聞いた。
還暦を迎えた主婦・かづさん。幸せな生活を手に入れるまでには、壮絶な闘いの日々があったという。看護学生だったかづさんは、病院実習中に出会った秋彦と結婚を決意。幸せな結婚生活を夢見たのも束の間、結婚直後から義母による嫁いびりがスタート。自分のこと以外に関心がない夫・秋彦は、母のかづへのいじめに対しても無関心だった。
作中で、かづさんのお父様が夫・秋彦さんに「泣き言を言うとしたらよっぽどのことだ」と釘を刺しに来たシーンがあるが、実際は、父は何も言わなくても娘の苦労を察して夫に釘を刺しに来たという。かづさん自身は「泣き言は言わない。頼りになるかっこいい父の子ですから。それにあの父に泣き言なんか言った日には、即『帰って来い！』となって、話し合いなんかすっ飛ばして離婚だったでしょうね」と語る。彼女は根っからの長女肌で、「誰かに助けてもらうより自分で努力して考えて切り開く方が性に合っている」ため、いまだに甘え下手だと明かした。
■「休みは僕の体を休める日」子煩悩な父と真逆の夫
かづさんの父と夫は同じ干支で、歳が一回りしか違わない。父にしてみれば、長年自分を見てきた娘がなぜこんな夫を選んだのか不思議で仕方なかったようだ。賑やかな父に対し、夫は友達もほぼおらず、休みの日も家でゴロゴロ寝て過ごすばかり。夫に言わせると、商売人の父と違ってサラリーマンの家庭はそれが普通だと言っていたという。
子育てにしても、義母が「息子は一人っ子で小さい子の相手をしたことがないから子どもの世話はさせないで！」と言ったのをいいことに、夫は「休みは僕の体を休める日」と我が子を抱くこともなかった。「子どもが夜泣きをすると『休まらないから子どもが泣き止むまで散歩に行け！』と言って、夜中に子どもを抱いて追い出されたこともあります」と、壮絶なエピソードを語る。
夫は子煩悩な父とは全く相容れず、かづさんの実家から逃げたくてしょうがなかったのだろう。「だから市営住宅に申し込む際に、私の実家から遠くて自分の実家に近い所に決めたんでしょうね」と推測した。
