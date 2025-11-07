¡Ö»à¤Ë¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¡×2»ù¤ÎÊì¡¦°¦Âô¤¨¤ß¤ê¡¢Ì¤º§¤Î¤Þ¤ÞÂÎ³°¼õÀº¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¹ðÇò
¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë°¦Âô¤¨¤ß¤ê¤¬Ì¤º§¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÂÎ³°¼õÀº¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¹ðÇò¡£³Ð¸ç¤·¤¿¾å¤Ç½Ð»º¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÉÔ°Â¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Æ¡Ö»à¤Ë¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°¦Âô¤¨¤ß¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä6²¯±ß¤Î¼«Âð
¡¡11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#10¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤Ï±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡£
¡¡º£²óÌ©Ãå¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÎ³°¼õÀº¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¡ÈÅÁÀâ¤Î¥¥ã¥Ð¾î¡É°¦Âô¤¨¤ß¤ê¡Ê37¡Ë¡£°¦Âô¤Ï2Æü´Ö¤ÇÇä¾å2²¯5000Ëü±ß¤òÃ£À®¤·°úÂà¤Î²ÖÆ»¤ò¾þ¤Ã¤¿µÏ¿¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¹â¹»Â´¶È¸å¤¹¤°¾åµþ¤·¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¥¥ã¥Ð¾î¤ÎºÍÇ½¤¬³«²Ö¡£20ºÐ¤ÇÅ¹¤ÎNo.1¡¢23ºÐ¤Ç²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎNo.1¤Ë¤Ê¤ê¡¢1Æü¤ÇÇä¾å2,800Ëü±ß¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¤½¤Î¸å¤â¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢¡ÈÅÁÀâ¤Î¥¥ã¥Ð¾î¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡31ºÐ¤ÇÅÅ·â°úÂà¤·¤¿°¦Âô¤Ï¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÎ¾¿Æ¤Î»Ñ¤ËÆ´¤ì·ëº§¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤È¤³¤í¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯·ëº§´êË¾¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°¦Âô¤Ï¡Ö¤½¤Î¿Í¤È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢ÊÌ¤ì¤ëÆ»¤âÁª¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡33ºÐ¡¢°¦Âô¤ÏÅà·ë¤·¤Æ¤¤¤¿¼õÀºÍñ¤Î°Ü¿¢¤ò·è°Õ¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤â¤Ã¤È³Ú¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ç¤â°é¤Æ¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È·è°Õ¤·¤ÆÇ¥¿±¡£½Ð»º¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö·ëº§¤Ã¤Æ»æÀÚ¤ì1Ëç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤±¤É¡¢°Â¿´´¶¤Ï¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÉÔ°Â¤¹¤®¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ»à¤Ë¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤È¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤â¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤â¤¦°ú¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ÈÀÕÇ¤´¶¤ò¶»¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆü¡¹¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£