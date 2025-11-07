テレビ東京系「ウルトラマンブレーザー」でヒロインを務めた女優の山田姫奈（28）が7日、自身のインスタグラムを更新。「ご報告」と題し、第1子の出産を発表した。

「先日無事第一子産まれました。母子共に健康です」と報告。「自分が親になる想像なんてこれっぽっちもしていなかったけど自分の人生心の奥底から完璧だと思えるほどこの子を授かって良かった。涙が止まらないほど幸せです。。。本当に私の人生においてここまで少しでも関わってくれた家族、友達、仕事仲間、そしていつも応援してくれている皆様、、、全て全ての皆様に心の奥底からの感謝の気持ちでいっぱいです。心から溢れんばかりの声で叫びます！『ありがとう！！！！！！！』#届いた?」と心境をつづった。

さらに「この子にはただただ人生を楽しく過ごして欲しい。どんな子になってもオールOK。私も一緒にまだまだ成長できるなぁとお子の成長も、そして自分がどうなっていくかも楽しみです にやにや 子育ても仕事も全力で楽しんでまいりますのでこれからもよろしくお願いします！！！」と意気込みとともに、第1子が自身のものと思われる指を握る“幸せショット”を添えた。

山田は愛知県出身。15年にデビュー。19年に漫画雑誌初表紙。23年7月から放送開始のテレビ東京系「ウルトラマンブレーザー」でヒロインのアオベエミ役。昨年7月に新事務所に所属した際に芸名を「搗宮（つきみや）姫奈」から本名の「山田姫奈」に改名。過去の出演はTBS系「下町ロケット」、日本テレビ系「3年A組−今から皆さんは、人質です−」、TBS系「アンチヒーロー」など。「SHOGUN’S NINJA−将軍乃忍者」では主演も。趣味は散歩、料理など。競泳（背泳ぎ）で全国高校総体に出場経験もある。

今年7月に結婚と第1子妊娠を発表していた。