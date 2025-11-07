島崎和歌子、17年ぶりTBS金曜ドラマで初の“おばあちゃん役”「ドッキリじゃないかと…」【フェイクマミー】
【モデルプレス＝2025/11/07】タレントの島崎和歌子が、11月14日放送のTBS系金曜ドラマ「フェイクマミー」（毎週金曜よる10時〜）第6話に出演。島崎にとって、同局の金曜ドラマに出演するのは17年ぶりとなる。この度、島崎からのコメントが到着した。
【写真】波瑠、美脚際立つスーツ姿「フェイクマミー」入学式ショット
波瑠と川栄李奈がW主演を務める「フェイクマミー」。島崎の出演は、10月に放送された「オールスター感謝祭’25秋」でひと足先に解禁となった。同局金曜ドラマへの出演は17年ぶりとなる今回、川栄演じる茉海恵の母親役を演じる。歌手、タレント、俳優としてさまざまな顔を持つ島崎。30年以上にわたり総合司会を務めている「オールスター感謝祭」をはじめ、「人生最高レストラン」などのレギュラー番組に多数出演する傍ら、俳優としても定評を得ている。
本作で島崎が演じるのは、茉海恵の母・日高ミツコ（ひだか・みつこ）。夫と息子2人が西伊豆で漁師をしていることから早寝早起きが習慣となっており、いろはにとっては元気な“おばあちゃん”。遠くで離れて暮らす娘に突然大量の魚介類を送って困惑させることもあるが、娘と孫を案じる優しい母であり“おばあちゃん”だ。近年は母親役を演じることも多かった島崎が、本作で初めて孫のいる“おばあちゃん”を体当たりで演じる。（modelpress編集部）
“ドラマのTBS”なので、17年ぶりにまた金曜ドラマの世界にお邪魔させてもらったのは、とても感慨深かったです。（出演を解禁した）「オールスター感謝祭」では「詳細は言わないように」って言われて、ドッキリじゃないかと思いましたよ（笑）。「『フェイクマミー』に出ます」としか言えなかったのですが、フェイクマミーチームのみんなと一緒になって「頑張れ！」と応援できたり…。ひとつのドラマ作品が、違う番組でもひとつのチームになったのがすごく楽しかったです。不思議なご縁で、『フェイクマミー』の韓プロデューサーが昔『オールスター感謝祭』を担当していて、今『人生最高レストラン』で一緒にお仕事をしてる方も『フェイクマミー』に関わっていて。台本を見たときにみなさんミツコ役で私の顔が浮かんだんですって。バラエティ番組からもそういうご縁になるんだなと思いました。
お母さん役は演じたことがありますが、今回が初めてのおばあちゃん役でした。このドラマは、いつの時代も変わらない親が子を想う気持ちと、子どもの教育や親の価値観も問われる今の時代の両方が反映されてるなと思いました。撮影は、セリフに加えて方言が多かったので、久しぶりのドラマということもあり吹き出物が出るほど大変でした（笑）。また違った島崎和歌子をお見せできたら面白いなと。受験や保護者同士の争いなどヒリヒリする要素も多いのですが、家族で食卓を囲むあたたかさのあるシーンではほっこりしていただきたいです！
【Not Sponsored 記事】
【写真】波瑠、美脚際立つスーツ姿「フェイクマミー」入学式ショット
◆島崎和歌子、17年ぶりTBS金曜ドラマ出演でおばあちゃん役
波瑠と川栄李奈がW主演を務める「フェイクマミー」。島崎の出演は、10月に放送された「オールスター感謝祭’25秋」でひと足先に解禁となった。同局金曜ドラマへの出演は17年ぶりとなる今回、川栄演じる茉海恵の母親役を演じる。歌手、タレント、俳優としてさまざまな顔を持つ島崎。30年以上にわたり総合司会を務めている「オールスター感謝祭」をはじめ、「人生最高レストラン」などのレギュラー番組に多数出演する傍ら、俳優としても定評を得ている。
◆日高ミツコ役・島崎和歌子コメント
“ドラマのTBS”なので、17年ぶりにまた金曜ドラマの世界にお邪魔させてもらったのは、とても感慨深かったです。（出演を解禁した）「オールスター感謝祭」では「詳細は言わないように」って言われて、ドッキリじゃないかと思いましたよ（笑）。「『フェイクマミー』に出ます」としか言えなかったのですが、フェイクマミーチームのみんなと一緒になって「頑張れ！」と応援できたり…。ひとつのドラマ作品が、違う番組でもひとつのチームになったのがすごく楽しかったです。不思議なご縁で、『フェイクマミー』の韓プロデューサーが昔『オールスター感謝祭』を担当していて、今『人生最高レストラン』で一緒にお仕事をしてる方も『フェイクマミー』に関わっていて。台本を見たときにみなさんミツコ役で私の顔が浮かんだんですって。バラエティ番組からもそういうご縁になるんだなと思いました。
お母さん役は演じたことがありますが、今回が初めてのおばあちゃん役でした。このドラマは、いつの時代も変わらない親が子を想う気持ちと、子どもの教育や親の価値観も問われる今の時代の両方が反映されてるなと思いました。撮影は、セリフに加えて方言が多かったので、久しぶりのドラマということもあり吹き出物が出るほど大変でした（笑）。また違った島崎和歌子をお見せできたら面白いなと。受験や保護者同士の争いなどヒリヒリする要素も多いのですが、家族で食卓を囲むあたたかさのあるシーンではほっこりしていただきたいです！
【Not Sponsored 記事】