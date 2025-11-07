穿くだけでスタイルUP見え！【ハニーズ】40・50代の味方♡「きれいめスカート」

厚着になりがちなこれからの季節。着膨れが心配というミドル世代には、きれい見え & スタイルアップが狙えるIラインスカートがぴったり。そこで今回は、美シルエットな上品スカートを【ハニーズ】の一部店舗でも買える新ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】からピックアップします。ぜひワードローブに迎えて。

フェザー & ラメで華やかな大人コーデに

【GLACIER lusso】「フェザーナロースカート」\5,980（税込）

ラメ入りのフェザー調素材が華やかで、シーズンムードも高まるスカート。公式サイトによると「スタイルアップが期待できるシンプルなストレートシルエット」とのことで、きれい見えが狙えそう。大人コーデに取り入れやすい、スミクロとライトグレーの2色展開です。

エレガントに揺れるプリーツで上品見え

【GLACIER lusso】「ニットスカート」\4,980（税込）

プリーツディテールが上品なスカート。「縦のラインでスタイルアップ効果も◎」と公式サイトも太鼓判。伸縮性のあるニット素材 & ウエストはゴム入りで、楽に穿けそうです。広がりすぎないフレアシルエットは、オーバーサイズのセーターやシャツとも好相性。オンにもオフにも使いやすいきれいめのスカートは、即戦力になってくれるかも。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M