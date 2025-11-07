今週は日テレ系「カラダWEEK」です。テーマは「“夢中”でカラダを幸せに！」。『news every.』では、カラダのために“日常にちょい足し”できることを考えます。7日は「簡単ストレッチで呼吸改善に」です。

■「巻き肩」になることで呼吸が浅くなる

実は現代人は、呼吸が浅くなりがちな生活を送っているといいます。

呼吸器が専門のTOKYO FUTURE CLINIC・奥仲哲弥院長によると、長時間のデスクワークやスマホ操作などの影響で「巻き肩」になることで呼吸が浅くなるそうです。

呼吸が浅くなると血流が悪くなり、手足が冷たくなることで寝付きが悪くなったり、肩こりや便秘などの不調も出たりもするということです。

■巻き肩をリセットするストレッチ

そこで、深い呼吸をしやすくするストレッチを、ヨガインストラクターの津野千枝さんに教えていただきました。

まず深い呼吸をするためには、肩甲骨まわりをほぐして、巻き肩をリセットするのがポイントです。

【肩甲骨を動かすストレッチ】

1.両手の指を組み、手のひらを上にして頭の上に置きます。このときポイントなのが親指を離さずくっつけること。

2.深く鼻から息を吸いながら真上に両腕を伸ばします。

3.息を吐きながら手の甲を頭の上に戻します。

肩甲骨を意識しながら、5回程度繰り返します。

【ろっ間筋を伸ばすストレッチ】

次は、呼吸をするときに必要な呼吸筋「ろっ間筋」を伸ばすストレッチです。

1.両手の指を組んで手のひらを上向きにして頭の上に置きます。先ほど同様、親指をくっつけることを意識しましょう。

2.頭の上で組んだ手を左にずらして、右の脇腹を伸ばします。ここで深く呼吸。

3.息を吐きながら左に倒します。このとき左腕で体をひっぱる感じを意識しながら、3回ほど深く呼吸します。

4.息を吸いながら、背骨をまっすぐの状態に戻します。

反対側も同様に、左右で3〜5セット程度行ってください。もし時間がなくて2つともできないという場合は、1つめのストレッチだけ行ってもOKです。

巻き肩を治して、深い呼吸を意識しましょう。