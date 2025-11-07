ÅçºêÏÂ²Î»Ò¡¢17Ç¯¤Ö¤êTBS¶â¥É¥é½Ð±é¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡¡¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¿·¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÇÈÎÜ¡¢Àî±ÉÍûÆà¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤ËÅçºêÏÂ²Î»Ò¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ªÇÈÎÜ¡¢Àî±ÉÍûÆà¡¢¸þ°æ¹¯Æó¡¢ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤é
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿2¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢¡ÈÊì¿Æ¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡É¤È¤¤¤¦¶ØÃÇ¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¥¦¥½¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤é¤±¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£Âç¼ê´ë¶È¤Ç½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÌõ¤¢¤Ã¤ÆÂà¿¦¤·¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë²ÖÂ¼·°¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¡£¤½¤ó¤Ê·°¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥ä¥ó¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡ÖRAINBOWLAB¡×¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦Æü¹âçý³¤·Ã¡ÊÀî±ÉÍûÆà¡Ë¡£·°¤ÏÌ¾Ìç»äÎ©¡¦ÌøÏÂ³Ø±à¾®³Ø¹»¤Ø¤Î¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤¿çý³¤·Ã¤ÎÌ¼¡¦¤¤¤í¤Ï¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æçý³¤·Ã¤«¤é¡Ö¤ª¼õ¸³¤ÎÆü¡¢»ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡È¥Þ¥Þ¡É¤È¤·¤ÆÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡£¤â¤·¥Ð¥ì¤¿¤é·ºÈ³¤ËÌä¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤Êì¿Æ¶È¤Î¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢·°¤Èçý³¤·Ã¤¬¸ò¤ï¤·¤¿¶ØÃÇ¤Î¡È¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ê¥Ë¥»¥Þ¥Þ¡Ë¡É·ÀÌó¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡10·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç25½©¡Ù¤Ç¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÅçºêÏÂ²Î»Ò¤Î½Ð±é¾ðÊó¡£TBS¶âÍË¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï17Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢Àî±É±é¤¸¤ëçý³¤·Ã¤ÎÊì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡Åçºê¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢çý³¤·Ã¤ÎÊì¡¦Æü¹â¥ß¥Ä¥³¡Ê¤Ò¤À¤«¡¦¤ß¤Ä¤³¡Ë¡£É×¤ÈÂ©»Ò2¿Í¤¬À¾°ËÆ¦¤Çµù»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÁá¿²Ááµ¯¤¤¬½¬´·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤í¤Ï¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄ¶¸µµ¤¤Ê¡È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡É¡£±ó¤¯¤ÇÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹Ì¼¤ËÆÍÁ³ÂçÎÌ¤Îµû²ðÎà¤òÁ÷¤Ã¤Æº¤ÏÇ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ì¼¤ÈÂ¹¤ò°Æ¤¸¤ëÍ¥¤·¤¤Êì¤Ç¤¢¤ê¡È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡É¤À¡£¶áÇ¯¤ÏÊì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿Åçºê¤¬¡¢ËÜºî¤Ç½é¤á¤ÆÂ¹¤Î¤¤¤ë¡È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡É¤òÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç±é¤¸¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡ãÅçºêÏÂ²Î»Ò¡ä
¡È¥É¥é¥Þ¤ÎTBS¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Þ¤¿¶âÍË¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¼ÙËâ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ê½Ð±é¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¡Ë¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¾ÜºÙ¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥É¥Ã¥¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö´èÄ¥¤ì¡ª¡×¤È±þ±ç¤Ç¤¤¿¤êŽ¥Ž¥Ž¥¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤¬¡¢°ã¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤´±ï¤Ç¡¢¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤Î´Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÀÎ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ù¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¡Ø¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Ç°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ëÊý¤â¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÂæËÜ¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¥ß¥Ä¥³Ìò¤Ç»ä¤Î´é¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤«¤é¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤´±ï¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÊì¤µ¤óÌò¤Ï±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óÌò¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿Æ¤¬»Ò¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é¤ä¿Æ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤âÌä¤ï¤ì¤ëº£¤Î»þÂå¤ÎÎ¾Êý¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤Ï¡¢¥»¥ê¥Õ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÊý¸À¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¿á¤½ÐÊª¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ÅçºêÏÂ²Î»Ò¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Ê¤È¡£¼õ¸³¤äÊÝ¸î¼ÔÆ±»Î¤ÎÁè¤¤¤Ê¤É¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ç¿©Âî¤ò°Ï¤à¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£Âè6ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
·°¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¤Ï¡¢Êì¡¦À»»Ò¡ÊÅû°æ¿¿Íý»Ò¡Ë¤ÎÅ¾ÅÝ¤Ë¤è¤ë¸¡ººÆþ±¡¤ËÉÕ¤Åº¤¤¤¿¤¤¤È¡¢¡È¥Ë¥»¥Þ¥Þ¡É¶È¤ò3Æü´Ö¤À¤±¤ªµÙ¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£çý³¤·Ã¡ÊÀî±ÉÍûÆà¡Ë¤È¤¤¤í¤Ï¡ÊÃÓÂ¼ÊËºÌ¡Ë¤¬°ì½ï¤ËÅÐ²¼¹»¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡£çý³¤·Ã¤Ï¡¢Ä«¤ÎÁ÷·Þ¸å¡¢»êµÞ²ñµÄ¤Ë¸þ¤«¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Æ±¤¸¤¯Á÷·Þ¤Ë¤¤Æ¤¤¤¿Îè¹á¡ÊÌîÏ¤²ÂÂå¡Ë¤éÌøÏÂ¤Î»°±©±¨¤«¤é¤ªÃã¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£
Æ±¤¸º¢¡¢ËÜ¶¶²È¤Ç¤Ï¿µ¸ã¡Ê³Þ¾¾¾¡Ë¤¬Â©»Ò¤Î·½¸ã¡Ê¹âÅèÎ¶Ç·²ð¡Ë¤ò¥í¥ó¥É¥ó¤Î³Ø¹»¤ËÎ±³Ø¤µ¤»¤ëÏÃ¤¬Éâ¾å¡£ÌøÏÂ³Ø±à¤Î¥¸¡¼¥Ë¥¢¥¹Î±³ØÀ©ÅÙ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤¤¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ë·½¸ã¤Î»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤µ¤æ¤ê¡ÊÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ë¤Ï¡¢É×¤ÎÆÈÃÇ¤Ë»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢²¿¤â¸À¤¨¤º¤Ë°ì¿ÍÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
·°¤ÏÎµÇÏ¡Ê¸þ°æ¹¯Æó¡Ë¤Î¼ê½õ¤±¤â¤¢¤ê¡¢À»»Ò¤òÉÂ±¡¤Þ¤ÇÁ÷¤êÉÕ¤Åº¤¦¡£»×¤¤¤¬¤±¤ºÎµÇÏ¤ÈÀ»»Ò¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤·°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥Ó¡¼¤ÇÆÍÁ³À¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤µ¤æ¤ê¤Î»Ñ¤¬¡£¤µ¤é¤ËÉÂ±¡¤Î»öÌ³°÷¤«¤é¡Ö²ÖÂ¼¤µ¤ó¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡ª
