¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡ÛÅÄºê»ËÏº»á¡¢¹â»Ô¼óÁê¤È°ìÈÖ´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¡ÖÈó¾ï¤Ë¹Â¤¬¿¼¤¤¡×¡¡¹ñ²ñ¤Ç¤âÎä¤¿¤¤É½¾ð¤Ç°ìÊÍ
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤¬£¶Æü¤Î£Ô£Â£Ó¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È¤Î´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï£µÆü¤Î¹ñ²ñÂåÉ½¼ÁÌä¤Ç¡¢¸øÌÀÅÞµÄ°÷ÃÄ¤¬»öÁ°¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡¢ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤¬ÃÅ¾å¤ÇËÁÆ¬¡¢£²£¶Ç¯¤ÎÏ¢Î©´Ø·¸¤òÀÚ¤Ã¤¿¼«Ì±¤ËÂÐ¤·¡Ö²þ¤á¤Æ¤³¤Î´Ö¤Î¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤Î³§ÍÍ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ËÂÐ¤·¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¤È¡¢¸øÌÀµÄ°÷ÃÄ¤¬Âç¤¤ÊÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ò±ÇÁü¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï½ñÌÌ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Î¤Û¤¦¤ò°ìÊÍ¤·¤¿¤À¤±¤ÇÎä¤¿¤¤É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Î¸øÌÀ¤È¼«Ì±¤Î´Ø·¸¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÄºê»á¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¹ËÅÏ¤ê¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬Æ¬¤ò²¼¤²¤¿¾ìÌÌ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ó¤«Îä¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄºê»á¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÈÀÆÆ£ÂåÉ½¤Î´Ö¤Ë¿¼¤¤¹Â¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£
¡¡ÂåÉ½¼ÁÌä¤ÇÀÆÆ£ÂåÉ½¤ÏËÁÆ¬´¶¼Õ¤«¤é°ìÅ¾¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬ÆüËÜ°Ý¿·¤È¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë½°±¡µÄ°÷Äê¿ô£±³äºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÇË²õ¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄºê»á¤Ï¡Ö¹Â¤¬¿¼¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¸øÌÀÅÞ¤¬¤¤¤Þ°ìÈÖ¶¯¤¯È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄê¿ôºï¸º¤ÎÌäÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Äê¿ôºï¸º¤ò¤¹¤ë¤ÈÈæÎã¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¸øÌÀÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅÞ¤ÎÂ¸Î©´ðÈ×¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£¼ÁÌä¤Ç¤â¡ØÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÇË²õ¤À¡Ù¤È¤Þ¤Ç·ã¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¤Ç¤â¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢°Ý¿·¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤Þ¤Ç¤ä¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤È¸øÌÀÅÞ¤È¤Î¹Â¤ÏÈó¾ï¤Ë¿¼¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£