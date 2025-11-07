カシオ、花柄デザインのBABY-G「BGA-290FL」シリーズを11月8日発売
カシオ計算機は、耐衝撃カジュアルウオッチ「BABY-G」の新製品として、花柄をあしらったアナログモデル「BGA-290FL」シリーズを11月8日より発売する。価格は17,050円。
「BGA-290FL」シリーズ
○「BGA-290」をベースに花モチーフの装飾を施した
「BGA-290FL」シリーズは、秋冬コーデに華やぎを添える花柄デザインが特徴。カラーバリエーションはブルー（BGA-290FL-2AJF）・ピンク（BGA-290FL-4AJF）・ホワイト（BGA-290FL-7AJF）の3色。
BGA-290FL-2AJF
BGA-290FL-4AJF
BGA-290FL-7AJF
ベースモデルはラウンドケースとワイドフェイスが特徴の「BGA-290」。文字板に上品な花柄を施し、9時位置にクリスタルインデックスを配置することでエレガントな印象を演出した。ベゼルリングは蒸着処理を施し、メタリック感を高めている。
着用イメージ
10気圧防水に対応するほか、耐衝撃構造も備え、日常のアクティブなシーンを想定した仕様となっている。
主な仕様は以下のとおり（全カラー共通）。
ケースサイズ：W41.5×D10.1×H45.2mm
質量：33g
ケース・ベゼル材質：樹脂
バンド：樹脂バンド
防水性能：10気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
電池寿命：約3年
バンド装着可能サイズ：125〜180mm
その他機能：ネオブライト、ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本・時報、ダブルLEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、12／24時間制表示切替、針退避
「BGA-290FL」シリーズ
○「BGA-290」をベースに花モチーフの装飾を施した
「BGA-290FL」シリーズは、秋冬コーデに華やぎを添える花柄デザインが特徴。カラーバリエーションはブルー（BGA-290FL-2AJF）・ピンク（BGA-290FL-4AJF）・ホワイト（BGA-290FL-7AJF）の3色。
BGA-290FL-4AJF
BGA-290FL-7AJF
ベースモデルはラウンドケースとワイドフェイスが特徴の「BGA-290」。文字板に上品な花柄を施し、9時位置にクリスタルインデックスを配置することでエレガントな印象を演出した。ベゼルリングは蒸着処理を施し、メタリック感を高めている。
着用イメージ
10気圧防水に対応するほか、耐衝撃構造も備え、日常のアクティブなシーンを想定した仕様となっている。
主な仕様は以下のとおり（全カラー共通）。
ケースサイズ：W41.5×D10.1×H45.2mm
質量：33g
ケース・ベゼル材質：樹脂
バンド：樹脂バンド
防水性能：10気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
電池寿命：約3年
バンド装着可能サイズ：125〜180mm
その他機能：ネオブライト、ワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本・時報、ダブルLEDライト、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、12／24時間制表示切替、針退避