◆米女子プロゴルフツアー ＴＯＴＯジャパンクラシック 第２日（７日、滋賀・瀬田ＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）

２５位で出た２０歳ルーキー・荒木優奈（Ｓｋｙ）が７バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算８アンダーで首位と３打差の７位に浮上した。

１番で１・５メートルに寄せてバーディー発進。３番は６メートル、５番は１０メートルをねじ込むなど、前半だけで５つ伸ばした。「特にピンチもなくて、流れも良かった。パターも長いのが入ってくれて、ビッグスコアが出せて良かった」と声が弾んだ。

“脱・リーダーボード”が功を奏した。前日の１２番でボードを見た時は３位だったが、直後の１３番でダブルボギーをたたいた。そこで、この日はボードを見ずに１３番はバーディーを奪取。そのままボードを見ないつもりが、１７番のティーグラウンドに行く途中に見えてしまった。すると１７番はラフを渡り歩き、３オン２パットでこの日唯一のボギー。「明日は意地でも見ないようにします」と苦笑いを浮かべた。

この日、岡山県で行われた最終プロテストで妹・七海（宮崎・日章学園高３年）が不合格に終わった。激励の連絡はあえてしなかったが、ホールアウト直後に報道陣から聞くと「ダメか〜七海〜」と目を潤ませた。それでも、自身は昨年１１月に２回目の挑戦で合格しただけに「私も１回落ちているし、また１年頑張ろうって感じですね。（妹の分まで）たくさん稼ぎたいと思います」とニッコリ。妹の無念を背負い、今季２勝目となる米ツアー初勝利を目指す。

勝てば国内ツアーのルーキーでは初の米ツアー制覇となる。来季から２年間の米ツアー出場資格を獲得できるが、「そこまで深く考えていないので、もし優勝できれば考えればいいかな。チャンスがあれば行ってみたいです」と将来的な海外挑戦への思いを明かした。