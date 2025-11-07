俳優の沢尻エリカさん（39）が、舞台『ピグマリオン』で主演することが決定。意気込みを語りました。

沢尻さんは2024年2月、初主演した舞台『欲望という名の電車』で約4年ぶりに俳優業を再開。今回2年ぶりの主演となる舞台『ピグマリオン』は、映画『マイ・フェア・レディ』や『プリティ・ウーマン』の原作で、1913年にオーストリア・ウィーンで初演されて以来、世界中で上演され続けている不朽の名作喜劇です。

舞台では、沢尻さん演じる主人公の花売り娘のイライザが、六角精児さん（63）演じるヒギンス教授と出会い、公爵夫人へと生まれ変わる姿が描かれます。その他、平田満さんやA.B.C-Zの橋本良亮さん（32）の出演が発表されました。

今回の出演について、沢尻さんは「舞台というのは生もので、キャストやスタッフ、そしてお客様がひとつの空間で一緒にお芝居を作る特別な場所だと思ってます。映像では味わえない世界観、それをぜひ体験してもらいたいです。全身全霊、心を込めて作っていきたいと思います」と意気込みました。

SNSでは、沢尻さんの配役に「めちゃめちゃ似合う」という声や、「沢尻エリカと六角精児、生で見たい！」といった声が広がっています。