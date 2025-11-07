【台北＝園田将嗣】２０１５年に中国の習近平（シージンピン）国家主席と台湾の国民党・馬英九（マーインジウ）総統（当時）が中台分断以降初の首脳会談を行ってから、７日で１０年となった。

国民党の鄭麗文（ジョンリーウェン）主席は同日、中台双方が「一つの中国」で合意したとされる「１９９２年合意」の堅持が、中台の交流と対話に欠かせないと主張した。

会談から１０年が過ぎた７日、台北市で記念シンポジウムが開かれ、鄭氏や国民党関係者が出席した。政治姿勢が「親中」的とされる鄭氏は、馬政権が「９２年合意」を基礎として中台関係を改善させたとして、「合意が両岸（中台）情勢の緩和、平和的な交流と和解をもたらすことができることを証明した」と述べた。

与党・民進党は合意自体を認めていない。中国は頼清徳（ライチンドォー）総統を「台湾独立派」と見なし、「台湾海峡危機のトラブルメーカー」と非難する。

鄭氏は「国民党こそが両岸の和解を実現し、平和を確保する上で重要な成果を発揮できる唯一の存在だと固く信じている」と述べ、「台湾海峡の緊迫した状況を反転させ、台湾が追い詰められた現状を打破する。我々はピースメーカーになる」と強調した。