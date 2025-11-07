京急川崎駅

信号制御の設計ミスで起きた東急田園都市線の列車衝突・脱線事故を巡り、京浜急行電鉄は７日、同様のミスが京急川崎駅（川崎市川崎区）で見つかったと発表した。列車が予期せず停止した場合、別の列車と衝突する可能性があった。

国土交通省の指示で緊急点検した２９カ所のうち、ミスがあったのは、２０２０年５月まで回送列車が通過していた線路切り替えポイント１カ所。これまで事故はなく、今は使用されていない。京急は緊急的に使用を停止し、今後設備を改修する。

ポイントは京急本線の下り線と、同駅の品川寄りに設けられた「引き上げ線」を結ぶ位置にある。

本来は、この区間の途中で最後部が下り線側にはみ出したまま停止した場合、後続列車には赤（停止）信号が表示される。しかし、ポイントと信号を制御する「連動装置」の設計に誤りがあり、青（進行）が表示される状態だったという。

このポイントは０２年に新設され、羽田空港から横浜方面への特急列車が通過していた。引き上げ線自体は今も、京急川崎駅で折り返す列車が使用している。

京急は「ポイントの新設当初から誤りがあった可能性がある」と説明。「今後は設計内容の確認を徹底する」と陳謝した。連動装置のある他の駅など２８カ所には問題はなかった。

東急の事故は１０月５日深夜、梶が谷駅（同市高津区）構内で発生。上り普通列車が回送列車に衝突し、回送の後部１両の車輪２軸が脱線、車掌１人が軽傷を負った。