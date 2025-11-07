リアルサウンド映画部の編集スタッフが週替りでお届けする「週末映画館でこれ観よう！」。毎週末にオススメ映画・特集上映をご紹介。今週は、今年一番観取り憑かれたMVは「イイじゃん」の石井が『トリツカレ男』をプッシュします。

●『トリツカレ男』

肌寒くなってきた11月、映画ファンにとっては、自分自身の「年間ベスト」を考える時期に入ってきたかと思います。気がつけば1月に観た作品ははるか昔、毎年この時期に観た映画が年間ベスト上位に入りがちだったりするのですが、刺さる人には人生の一本になりうる作品が公開されました。いしいしんじ原作、髙橋渉監督、三浦直之脚本による『トリツカレ男』です。

予告編やポスターを見て、「ちょっとビジュアルに癖があるな……」と思うかもしれませんが、それで敬遠したら絶対にもったいないと断言できます。特に、当サイトの記事を読んでくださっていたり、日頃映画をチェックする方は、多かれ少なかれ「トリツカレ人」と言っていいかと思います。何かにトリツカレたことがある、執着したことがある、大好きなものがある方は、絶対に本作を好きになるはずです。

主人公・ジュゼッペは、ひとたび何かに夢中になると周りが見えなくなる「トリツカレ男」。「ナッツ投げ」や「サングラス」にハマるぐらいはかわいいものですが、「歌」や「外国語」となると、超人と言ってもいいほどのハマりで取得してしまうのだから恐ろしさすらあります。ともすればヤバいヤツになってしまうキャラ造形なのですが、そんなジュゼッペをとにかく魅力的な人物にしているのが、声を担当するAぇ! groupの佐野晶哉です。

映画『明日を綴る写真館』で取材をした際、会場に入ってきた瞬間に現場が華やぐスター性、「好青年！」という言葉が似合いすぎる佇まい、平泉成さんとの軽快な会話のやり取りに魅了され、その凄さは分かっていたつもりでした。その後の連ドラ出演なども含めて、彼の「役者」としての活動は見ていたのですが、バラエティ番組やAぇ! groupでの活動はほぼ知らず。なので、本作の歌声に本当にビックリしました。こんなに歌、上手いの？

映画序盤から最後まで、「せつなく眩しいミュージカル×ラブストーリー」のキャッチコピーの通り、劇中では何度も歌が挿入されます。声優と歌唱で分ける作品もありますが、本作では佐野晶哉がそののまま、ジュゼッペとしてしっかり歌っています。これが惚れ惚れするほど上手い。言語化が難しいですが、ただ歌が上手いのではなく、ジュゼッペとして、想いがそのまま歌声になっているのです。だから、歌唱シーンから通常のセリフに戻ってもブツ切れ感はまったくなく、ジュゼッペの想いに観客もどんどんシンクロしていきます。

ジュゼッペが恋する少女ペチカを演じるのは上白石萌歌。彼女もadieuとして歌手活動も行っている通り、劇中で素晴らしい歌声を披露しています。さらに、ミュージカル俳優として活躍している柿澤勇人の歌声もあり、一連の楽曲を聴くだけでも満足感があります。

ただ、それだけでは終わらず、物語のテーマも強固なのが本作の優れたところ。ジュゼッペは、さまざまな困難を抱えるペチカのために、あらゆる手段を駆使し、自分を犠牲にして奮闘していきます。そんなジュゼッペにネズミの相棒・シエロは言います。

「何かに取り憑かれることは、みんなが考えているほど馬鹿げていることじゃないと思うよ」「大体が時間の無駄、物笑いの種、役立たずのゴミで終わっちまうだろうけど、君が本気を続けるなら、いずれ何かちょっとしたことで報われることはあるんだと思うよ」

シエロ、なんていいこと言うんだ……。“好き”という感情は、時に非効率で、理解されにくいものです。それでも、その“好き”を突き詰めたジュゼッペが奇跡を起こしていく姿は、何かをとことん愛したことがあるすべての人にとって共感してしまうものであり、自分自身への応援歌になると思います。

これから慌ただしい日々が続く年末。もし心が少し冷えてしまったと感じたら、この映画に触れてほしいです。ジュゼッペと彼を取り巻く人々のあたたかな物語が、きっと心に確かな温もりをくれると思います。

そして、本作を観た人は歌手・佐野晶哉の歌声を探さずにはいられなくなるはず。自分もAぇ! groupの楽曲、YouTubeでチェックするところから始めます！

（文＝石井達也）