山形県河北町できょう、高校生が地元の小学生に陸上を教える特別な教室が開かれました。

【写真を見る】先生は高校生！ 陸上部の生徒が小学生に指導 持久走大会に向けて猛特訓！（山形・河北町）

猛特訓の時間は小学生はもちろん先生の高校生にとっても貴重なものになったようです。

スピードに圧倒される小学生。きょう、河北町立谷地南部小学校を訪れたのは地元・谷地高校の生徒９人です。

生徒が教えるのは持久走。今回、小学生が走りを強化したい理由とは…。





佐藤真優アナウンサー「こちらの小学校の一大イベント、構内の持久走大会が来週に迫っています。そこで持久力強化のためにやってきたのが、陸上部の高校生です！さあ小学生のみんなは練習について行けるのでしょうか？」

大人から学ぶのとは違い、少し年上先輩たちから学ぶことで、体づくりを身近に感じてもらおうと今回初めて行いました。

■まずはステップ練習！

記録会に向けて、さっそく、練習開始！まずは基礎的なステップ練習です。

高校生「軸をキープして、まっすぐ走れるようにする動きです、体幹です」

児童は、お兄さんお姉さんのお手本を見ながら一つ一つの動きを真剣に学びます。

そして、いよいよ持久走の練習です。５分間、グラウンドを走り続けます。

児童「楽しかったけど息が苦しかったです」

児童「８００メートル走るのきついんよ」

児童「１３日に（記録会が）ある。そこまで記録を頑張って伸ばしていきます」

休憩中、高校生の周りには人だかりが！初めは緊張していた小学生も、徐々に先輩たちと打ち解けてきました。

児童「才能は有限、努力は無限。有限はどういうこと？

高校生「才限りあるだからいつまでも持つわけじゃないよ。無限の反対の意味」

児童「あーそういうことか！」

■最後は "こおり鬼"

そして練習を締めくくるのは子どもたちの遊び心と体力を引き出すあの特訓です。

高校生「次は鬼ごっこをします」

高校生「楽しみながら体力をつけられるように。楽しむことが（上達の）１番の近道なので」

始まったのは、こおり鬼。鬼の高校生は手加減なしで本気で追いかけます。

児童「限界です」

児童「走りすぎて喉が痛いです」

小学生も、高校生も疲労困憊。しかし、最高の体力づくりになったようです。

■「楽しかった！」

４年生「最初は知らない人たちで緊張したんですけど、やってみるたびに仲が良くなって、楽な感じがしました」

３年生「（Ｑ何が１番楽しかった？）５分間走です。しんどかったけど、走るのが好きなので楽しかったです」

谷地高校陸上部 茨木秀太 キャプテン「今時の小学生はあんまり動いていないって聞いたのですが、聞いていた割にはみんな元気に走っていて意外だった。感心した」

記録会へ向けた猛特訓は小学生にとっても先生となった高校生にとっても、この体験は特別な時間となったようでした。