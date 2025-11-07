ÌÜ¹õÏ¡¡õ°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬Æá¿ÜÍºÅÐ¡¦¿¼ÅÄÎµÀ¸¡¦º´Æ£Î¶²æ¡¦¸µÌÚÍ¯¤È¥àー¥Ç¥£ー¥À¥ó¥¹¡ªºÇ¸å¤Ï½¸¤Þ¤ê¥Ôー¥¹¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡ÖÊÀ¼Ò¤ÎÅÁÅý´¶¤¸¤Æ¶»¥¢¥Ä¡×¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤Î¶¦±é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÀèÇÚ¡×
¢£¡ÈAh～¡É¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¥¥á´é¤ò¸«¤»¶Ê¤¬¥¹¥¿ー¥È
¡ÚÆ°²è¡¦¼Ì¿¿¡ÛÌÜ¹õ¡õ°¤Éô¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¡ÖART¡×¥À¥ó¥¹¡¦¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～②
Snow Man¸ø¼°SNS¤ÇÌÜ¹õÏ¡¤È°¤ÉôÎ¼Ê¿¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡ÖART¡×¤Î¥àー¥Óー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Snow Man¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖART¡×¡£
MV¤Ë¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¤«¤éACEes¤ÎÉâ½êÈôµ®¡¦Æá¿ÜÍºÅÐ¡¦ºî´ÖÎ¶ÅÍ¡¦¿¼ÅÄÎµÀ¸¡¦º´Æ£Î¶²æ¡¢¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤ÎÆâÂ¼ñ¥ÂÀ¡¦¸µÌÚÍ¯¡¦¥ô¥¡¥µ¥¤¥§¥¬¾Ä¤â½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È¡£
ÌÜ¹õ¡õ°¤Éô¤ÈÆá¿Ü¡¦¿¼ÅÄ¡¦º´Æ£¡¦¸µÌÚ¤¬½Ð±é¤·¡¢¡ÖART¡×¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Îó¤ËSnow Man¤Î¤Õ¤¿¤ê¡¢¸åÎó¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¸ª¤òÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡ÈAh～¡É¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¥¥á´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢³Æ¼«Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¥À¥ó¥¹¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¥àー¥Ç¥£ー¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤êÀÚ¤ë¤È¿¿¤óÃæ¤Ë½¸¤Þ¤ê¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ôー¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤á¤¢¤ÙºÇ¹â¡×¤È¤¤¤¦À¼¤«¤é¡¢¡ÖÊÀ¼Ò¤ÎÅÁÅý´¶¤¸¤Æ¶»¥¢¥Ä¡×¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤Î¶¦±é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÀèÇÚ¡×¤ÎÀ¼¤Þ¤Ç¡¢Snow Man¥Õ¥¡¥ó¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥óÎ¾Êý¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£