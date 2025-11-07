元阪神タイガース監督の金本知憲さん（57）が6日、大阪で行われた映画『栄光のバックホーム』（11月28日全国公開 配給：ギャガ）の完成披露試写会にスペシャルゲストとして登場。金本さんが、現役時代の横田慎太郎選手との思い出を語りました。

本作は、脳腫瘍のため2023年に28歳で亡くなった、元プロ野球・阪神の横田慎太郎選手の自著『奇跡のバックホーム』と、母・まなみさんら家族と共に闘い続けた人生の軌跡を描いたノンフィクション『栄光のバックホーム 横田慎太郎、永遠の背番号24』を、秋山純監督がメガホンを取り、映画化。

金本さんは監督時代、横田選手を1軍で起用。その後も、闘病中に何度もお見舞いに行くなど横田選手を支えてきました。

■金本知憲元監督が舞台挨拶「僕も俳優の気分でいさせてください」

イベントでは、劇中で金本監督を演じた俳優の加藤雅也さん（62）が「金本監督を横にして“監督をやりました”って恐ろしくて言えないような状態になってますけど」と、恐縮しながら挨拶。加藤さんはほぼ野球経験がなく、演じるにはためらいがあったそうですが「秋山監督が“野球選手のようにするんではなく、金本さんのアニキという感じを出してくれ”ということだったので、今回やらしていただいて。これモノマネとちゃいますからね。似てへんとかそういうのなし」と観客に語りかけ、笑わせました。

そんな加藤さんの挨拶に続き、金本さんが「本物の金本知憲です」と挨拶すると、会場からは笑いと拍手が巻き起こりました。金本さんは「僕のかわいい教え子である横田慎太郎っていう人間の映画を作っていただき本当にスタッフの皆さんまた監督はじめ皆様本当にありがとうございます」と感謝。

続けて「普段、野球選手とか横に並んでトークして、全然緊張しない。逆に偉そうにしてるくらいなんですけど、きょうは俳優のみなさんと交じってるんで、ちょっと緊張もしてるんですけど、きょう一日は、僕も俳優の気分でいさせてください」と笑顔を見せました。

■横田選手との思い出「何のために松井秀喜の名前を」

映画を見た感想を聞かれた金本さんは「本当に正直にまた横田に会いたいなってすぐ思いました」と語り、「野球にまっすぐ、全てに一生懸命、全てにがむしゃら。多分皆さんが想像してる横田はそういう選手だと思うんですけど、本当にそのまんまの選手なんでね。こういうタイプに頑張ってほしいという思いが、開幕スタメンに起用した理由なんですね」と、監督を務めていた当時の横田選手への思いを振り返りました。

そして、金本さんは「ちょっとボケてるんで、彼は」と、横田選手との思い出を語り始め、「横田、そんな背が高くて、いい体して、パンチあるんだからちょこちょこ当てにいくな。足が速いのはわかるけど、自分を松井秀喜だと思って振りなさい。練習から試合から全部、松井秀喜だと思ってくれ」と、メジャーリーグでも活躍した元プロ野球選手の松井秀喜さんの名前を挙げ、アドバイスをしていたことを明かしました。

その後もたびたび、“松井秀喜のように”と横田選手にアドバイスをしていたものの、変わらなかったそうで、金本さんは「“お前松井って知ってる？”って聞いたら、“聞いたことはあります”って。ああ知らなかったんだって。“松井知らないの？”、“なんとなくわかります”。もうこっちが拍子抜けするくらいかわいいというかおちゃめというか。僕も何のために松井秀喜の名前を使ったんだろうというね」と、かわいがっていた横田選手とのエピソードを明かし、会場を笑わせました。