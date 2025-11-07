¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û£Ó£á£ò£å£å£å¡¡¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°½éÀï¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤Þ¤¿¤ä¤ë¤è¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡Ö¥´¥Ã¥Ç¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤¬£·Æü¤ÎÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Æ±ÍÍ£±£¶¥Á¡¼¥à£³£²Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¡¢¥ì¥Ã¥É¥´¥Ã¥Ç¥¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥´¥Ã¥Ç¥¹¤Î£²¥Ö¥í¥Ã¥¯À©¤òºÎÍÑ¡£½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï³ð¥ß¥¯¤È¥ì¥Ã¥É¥´¥Ã¥Ç¥¹¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¡£³«ËëÀï¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É²¦¼Ô¤ÎÀ±Íè²ê°Í¡¢¿å¿¹Í³ºÚÁÈ¤ÈÂÐÀï¡£
¡¡£²£°£±£¹Ç¯£¸·î¤ËÂÐÀï¤·¤¿ºÝ£Ó£á£ò£å£å£å¤¬Êü¤Ã¤¿¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤¬¿å¿¹¤Î¥Î¥É¤ËÄ¾·â¡£¤½¤ì°ÊÍèº¨¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿å¿¹¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡¢¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Ç´ñ½±¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¥ß¥µ¥¤¥ë¥¥Ã¥¯¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë³ù¸Ç¤á¤Ç¿å¿¹¤òÄù¤á¾å¤²ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤¬¡¢Å¨·³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÊÆ°¤¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ºÇ¸å¤Ï¿å¿¹¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿³ð¤¬·§ËÜ¤ÎÉÔÄÀ´Ï¡Ê¥é¥ê¥¢¡¼¥È¡Ë¤ò¤¯¤é¤¤£³¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¿å¿¹¤«¤é¡Ö£Ó£á£ò£å£å£åÆ¨¤²¤Æ¤ó¤Î¡©¡¡º£Æü¤â¥Î¥É¤Ë¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£º£ÅÙ¤Ï»ä¤¬¤ªÁ°¤Î¶»¤Ë·§ËÜ¤ÎÉÔÄÀ´ÏÄÀ¤á¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡Ö³«ËëÀï¤±¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ë½Ð¤ë°ÕÌ£¤Ã¤Æ»ä¤Ï¤¿¤À°ì¤Ä¡£¥ß¥¯¤¬½Ð¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿»ä¤Ï¤½¤ì¤¬Íê¤â¤·¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È³ð¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿å¿¹¤ÎÏÃÂê¤Ë°Ü¤ë¤È£Ó£á£ò£å£å£å¤ÎÉ½¾ð¤¬°ìµ¤¤ËÊÑ¤ï¤ê¡Ö¿å¿¹¡¢£¶Ç¯Á°»ä¤Ë²¼¼ê¤¯¤½¤Ê¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢°ì¤Ä¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡¡¤ªÁ°¤è¤ê¾å¼ê¤¤¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ªÁ°¤¬»ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤é¸À¤¨¤è¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤Ê¤éº£Æü¥ß¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ»ä¤Ë¾¡¤Á¤ËÍè¤¤¤è¡£»ä¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï³ð¤Î¸ª¤òÊú¤´ó¤»¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤Þ¤¿¤ä¤ë¤è¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¹µ¤¨¼¼¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£