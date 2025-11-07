ブーツよりローファーより“この1足”！【GU】秋冬コーデに合う♡「ムートン風シューズ」

秋冬の靴を新調したいなら【GU（ジーユー）】の「ムートン風シューズ」がおすすめ。ローファー以上ブーツ未満のこちらは履くだけで季節ムードを高め、秋冬のコーデにピッタリ。今回はスタッフさんのオシャレなスタイリングとともにご紹介します。ぜひ今年は、毎年大人気のシューズを試してみて。

履くだけで季節ムードを醸し出すムートン風シューズ

【GU】「フェイクムートンスリッパ」\2,990（税込）

履き口から内側までフェイクファーで覆われたムートン風のシューズ。サッと履きやすいのに、踵までしっかりとホールドされているため脱げにくく歩きやすそうです。スエード調の表面部分には撥水加工が施され、中は保温機能も備わっており機能面も充実。カラーはダークブラウン、ブラック、ベージュ、ブラウンの4色。履くだけで季節ムードをまとえる、秋冬の頼れる一足になりそうです。

デニム × ブラウンで魅せる大人カジュアルコーデ

デニムオンデニムにブラウンを利かせたカジュアルコーデ。デニムブルー × ブラウンのトレンドカラーは、カジュアルさの中に大人の品格を演出。チェック柄のジャケットがこなれた雰囲気を醸し出しています。足元に程よくボリューム感を持たせるブラウンのシューズがコーデに存在感を与え、エッジの効いたスタイリングに。街歩きやカフェ巡りなどにもピッタリなスタイルです。

大人可愛いプレッピースタイル

プリーツスコートにレッグウォーマーを合わせたプレッピースタイル。ショート丈のスコートもこんな着こなしなら、取り入れやすそうです。淡色で統一した中にライトブルーのシャツできちんと感を演出。差し色でブラウンを取り入れコーデをピリッと引き締めています。ふわふわのベージュのムートン風シューズを合わせて大人可愛い雰囲気に。

チェック柄を引き立てるブラックコーデ

チェック柄のストールをスカートに見立てた大胆なコーデ。ブラックのムートン風シューズは柄物のロングスカートとも好相性。女性らしさと季節感を両立し、キレイ目に着こなせそうです。トップスとシューズはブラックで統一し、スカートの引き立て役に。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H