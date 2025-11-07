福岡を中心に格安スーパーなどを展開する「トライアルホールディングス」が東京都内に初出店しました。キーワードは小型店舗。いま、都内には小型スーパーが増加しています。

今年7月に西友を買収した「トライアル」が東京都内に開店したのは小型スーパー「トライアルGO」です。

コンビニほどの広さの店内には、西友の店舗で作った惣菜や、肉や野菜などの生鮮食品が並びます。

品ぞろえ以外にも特徴がーー

「顔認証」だけで決済が出来るセルフレジや製造から一定の時間が経つと自動で値引きされるシステムを導入。

また、天井の小型カメラで売り場の状況を確認し、遠隔で管理するなどの省人化で、人件費などを抑えるということです。

一方、イオングループの小型スーパー「まいばすけっと」はすでに東京や神奈川などにおよそ1200店舗を展開しています。

生鮮食品や冷凍食品のほか、イオンのプライベートブランド商品も扱っています。

「まいばすけっと」は、人口が集中する首都圏の中でも、特に、周辺にスーパーがない“空白地帯”への出店を目指しています。

利用客

「ここらへんあんまり無い、買い物するところが。一番近くてここ」

5年後の2030年には、いまの倍以上となる2500店舗を目指しています。

首都圏で増える小型スーパーについて専門家はー

スーパー業界に詳しい元スーパー経営者 小林久さん

「コンビニではちょっと値段が高い、ちょっと毎日は買いきれないというニーズに、いつ行っても普通のスーパー並みの値段と品ぞろえで買える」

小林さんによると、小型の店舗は“郊外のような充実したスーパーを作るだけの土地がない都市部に合っている”としています。

また今後は、“食料品を扱うドラッグストアなども増えてきているため、スーパー、ドラッグストア、コンビニといった業種の境目がなくなるのではないか”と話しています。