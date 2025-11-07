「めちゃくちゃ綺麗」すみれ、美ボディ際立つニットドレス姿を披露「色気も更に増してきてたまりません」
俳優のすみれさんは11月7日、自身のInstagramを更新。ライフスタイルマガジン『Tokyo Weekender』（ENGAWA）の写真展を訪問し、美しいニットドレス姿を披露しました。
【写真】すみれの色気際立つニットドレス姿
すみれさんは、同誌が創刊55周年を記念し開催した写真展「Life, Culture, and Creativity in Tokyo 1970-2025」に足を運んでいたようです。写真家のレスリー・キーさんの撮り下ろしの新作も展示されました。
(文:勝野 里砂)
大人の魅力あふれるコーデ披露すみれさんは「55周年おめでとうございます」と英語でつづり、4枚の写真を掲載。イタリアのブランド・LIVIANA CONTIのヌーディカラーのニットドレスを身に着けた姿を披露しています。胸元がざっくりと開いたこのドレスは、美しいボディラインを際立て、大人の色気を引き出しています。
この投稿にファンからは、「すみれさん、髪型似合ってます 色気も更に増してきてたまりません」「かわいい」「めちゃくちゃ綺麗です」「すみれ〜！結婚してくれ〜」と、称賛の声が多数上がっています。
高クオリティなコスプレも！1日にもInstagramを更新したすみれさん。タレントのアンミカさん、歌手のエミ・マイヤーさんらとともに、アニメーション映画『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』のコスプレを披露しました。衣装はへそ出しとなっており、すみれさんのヘルシーなスタイルが生かされています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
