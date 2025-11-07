¡ÚÅÚ°æÀ®¼ù¶½¹Ô¡ÛÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎºØÆ£Î»¤¬²ÃÆþ!?¡Ö¼¡¤Ë²ñ¤¦¤Þ¤Ç¡¢DOOM¡ª¡×
¡¡ÅÚ°æÀ®¼ù¡Ê£´£µ¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£µ¼þÇ¯µÇ°¼«¼ç¶½¹Ô¡Ö¥ª¥ì¤ä¤í¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹£²£°£²£µ¡×¡Ê£·Æü¡¢¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¤Ç¡ÖÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¤Ëà¿·¥á¥ó¥Ð¡¼á¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£´·î¤«¤éà¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÆÆ£á¤Î¸ª½ñ¤ÇÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÅÚ°æ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¤Ë²Ã¤¨ÅöÆüÈ¯É½¤Î¡Ö£Ø¡×¤È¥È¥ê¥ª¤òÁÈ¤ß¡¢¶Ë°¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö²æ¼Øñññð¡Ê¤¬¤¸¤ã¤É¤¯¤í¡Ë¡×¡ÊµÆÅÄ±ß¡¢Ì§±º¹¯ÂÀ¡¢£É£Ó£È£É£Î¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÚ°æ¤Ï¤Þ¤º¡¢ÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¤È¥»¥³¥ó¥É¤ÎÀÆÆ£¥ì¥¤¤È¶¦¤ËÆþ¾ì¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥ì¥¤¤Î¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤Ç£Ø¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤Î£Ç£Í¤òÌ³¤á¤ëºØÆ£Î»¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºØÆ£Î»¤Ï¡Ö¤É¤¦¤â³§¤µ¤Þ¡¢£Ø¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂçÊª¤¬Íè¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ËÍ¤¬£Ø¤Ç£Ä£Ï£Ï£Í¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¿·¤¿¤Ê£Ä£Ï£Ï£Í¤Ç´ÑµÒ¤ò¤ï¤«¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏºØÆ£Î»¤¬Å¨·³¤Î¥é¥Õ¹¶·â¤Î½¸ÃæË¤²Ð¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥¸¥å¥ó¤¬¥À¥Ö¥ë¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ÇµÆÅÄ¤È£É£Ó£È£É£Î¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤¹¤Ê¤ÉÈ¿·â¤Ë½Ð¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÅÚ°æ¤¬µÆÅÄ¤Î¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤ËÄÀ¤ß¡¢ÌµÇ°¤Î£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿£É£Ó£È£É£Î¤«¤é¡ÖÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¢Âç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£Á°¤Ë¤â¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²¶ÍÍ¤ÎÉã¿Æ¤Ï¸µ½½Î¾É®Æ¬ÎÏ»Î¤Î°Ý¿·ÎÏ¤À¡£¤ªÁ°¤é¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¾å¤ÎÈÖÉÕ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË¤À¡£¤½¤ÎÂ©»Ò¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ï¤Í¤¨¤Î¤«¡©¡×¤ÈÄ©È¯¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥¸¥å¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Ô¥ó¥Ô¥ó¤·¤Æ¤ë¤«¤éÁêËÐÂÐ·è¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡×¤ÈÁêËÐ¾¡Éé¤ò¤â¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¸¥å¥ó¤¬¡Ö£É£Ó£È£É£Î¡£¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤È±þ¤¸¡¢µÞ¤¤çÁêËÐ¤Ë¤è¤ëà±äÄ¹Àïá¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ç¤À¤Þ¤·¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é²û¤ËÆþ¤ë£É£Ó£È£É£Î¤ËÁÈ¤ßÉÕ¤«¤ì¤¿¥¸¥å¥ó¤À¤¬¡¢¤¿¤ä¤¹¤¯¤Ö¤óÅê¤²¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¸¥å¥ó¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤³¤³¤ÇÀï¤¨¤ÆºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£ºØÆ£Î»¡£º£Æü¤Ï¤ï¤¶¤ï¤¶»³·Á¤«¤é¡Ä¡¢¤¤¤ä¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÆÆ£¡¢²þ¤á¤Æ£²£µ¼þÇ¯¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£Æü¤Ï¥ì¥¤¤¬·ç¾ì¤·¤¿¤¬¡¢´°Á´Éü³è¤·¤¿¤éº£ÅÙ¤Ï£´¿Í¤Ç¤Þ¤¿¤ä¤í¤¦¡£¼¡¤Ë²ñ¤¦¤Þ¤Ç¡¢£Ä£Ï£Ï£Í¡ª¡×¤ÈºÆ²ñ¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£