「R-1グランプリ」日向坂46・櫻坂46メンバー3人の出場騒動を公式が説明「関係はございません」
【モデルプレス＝2025/11/07】ピン芸日本一決定戦『R-1グランプリ2026』の予選参加者として、公式noteに松田好花、井上梨名、松田里奈の名前が記載されていたことを受け、同noteが11月7日までに更新され、本人とは関係がないと伝えた。
noteでは、11月13日に大阪・インディペンデントシアター2ndにて行われる予選1回戦の出場者として「松田好花 【seed＆flower】」「井上梨名 【seed＆flower】」「松田里奈 【seed＆flower】」の3人が記載されており、SNSでは日向坂46の松田好花、櫻坂46の井上梨名、松田里奈が出場するのではないかと話題に。これを受け、同noteが更新され「※記載のお名前と所属名でのエントリーがありましたが、日向坂46の松田好花さんとは関係はございません。エントリー者に関しては現在確認中です」と追記。井上、松田（里）についても同様のコメントが記載されている。（modelpress編集部）
