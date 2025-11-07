2024年8月11日から芸能活動を休止しているタレントのフワちゃんが、活動再開を発表した。

【映像】フワちゃん、プロレスラーとして活動再開

フワちゃんは7日に更新したSNSで、「皆様ご無沙汰しております、フワちゃんです!! 昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました。この1年半、自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進してまいりました。本日をもちまして、女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します！」と、プロレスラーとして活動再開することを発表。12月29日には、両国国技館での“再デビュー戦”を予定しているということである。

フワちゃんの活動再開にネット上では、「プロレスラーフワちゃんなら応援します」「プロレスで一生懸命頑張る姿を見せていくのはアリだと思います」といった応援の声や、「プロレスファンとして、復帰の舞台に選ばれるのは微妙」「ずっとプロレス1本でいくなら良いんだけど」などの声もあがっている。

フワちゃんは2024年8月、タレントのやす子に対して投稿したSNS上の不適切なコメントが騒動となり、やす子に謝罪した上で、芸能活動休止を発表していた。（『ABEMA NEWS』より）