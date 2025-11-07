大手スーパーの牙城を崩そうと、次々と首都圏への出店を始めた地方発の「ローカルスーパー」。

新たに福岡発の格安スーパー「トライアルGO」が7日、東京進出を果たしました。

生き残りのカギ「店の特色をどう出せるか」

日比麻音子キャスター:

関東に続々と、様々なスーパーが進出しています。



格安スーパー「トライアルGO」が東京初出店となりました。



福岡県に28店舗を展開してきましたが、東京にも「西荻窪駅北店」「富士見台駅北店」の2店舗同時出店となりました。

流通経済研究所の池田満寿次氏によると、強みは“圧倒的な安さ”だそうです。



系列スーパーがあり、そこで製造できるので、惣菜を安く提供することができます。



また、徹底したデジタル化をすることで、人件費の削減など運営コストも下げることができ、安さを実現できるということです。

スーパーを選ぶとき、どのような基準で選ぶでしょうか。

【利用しているスーパー】

・2店舗 40.5%

・3店舗 22.5%

・4店舗 11.7%

→複数利用は約75%

※全国スーパーマーケット協会調べ

利用しているスーパーが複数あると答えた人は、約75%だったということです。



流通経済研究所の池田満寿次氏は「複数使うスーパーの中の1つに選んでもらうために、店の特色をどう出せるかが生き残りのカギ」と話していました。

「刺身にはいけるんですけど」お客さんにアドバイスも

日比キャスター:

地方発のローカルスーパーの強みを取材しました。

発泡スチロールに入ったままの魚がずらりと並ぶ、市場のような鮮魚売り場がある、スーパー「バロー」。



岐阜や愛知を中心に248店舗を展開していて、11月21日に横浜市に関東第1号店をオープンします。



天然ハマチは、一尾1500円。ほかにもイサキやカレイ、高級魚のキンメダイもお買い得です。

お客さん

「お魚コーナーはまず絶対に見ますね。（丸ごとでも）一日でぺろっといっちゃいますね」



「鮮度の良いおいしいものがいただけるということと、品揃えが店全体としては非常に多い」

馴染みの魚から普通のスーパーにはあまりないものを含め、常に30種類以上を取り揃えているといいます。

バロー 中小田井店岡本潤 店長

「バイヤーと部門の責任者が毎日連絡を取っておりまして、すぐに新しい商品・お値打ちな商品が入ってくるという強みがあります」

売りはほかにも。

お客さん

「ケンサキイカって…」



店員

「刺身にはいけるんですけど、冷凍で最大2日間」

「刺身、アラはなくて良かったですか?」



お客さん

「使える?」



店員

「小さいですけど、煮つけとか」

このようなアドバイスをしてくれて、どんな魚でも、お客さんの好みや希望にあわせて、無料でさばいてくれます。



まるごと味わいつくせるのも魅力の1つです。

岐阜発「バロー」は、11月21日に「横浜下永谷店」をオープンします。



魚の「1本売り」もしていて、様々な種類を取り扱っています。グループ全体で、関東での早期の店舗拡大を目指すということです。

ジャムは60種類以上 ツルヤ「2・6・2の原則」

日比キャスター:

さらに、着々と店舗数を増やしている長野発の「ツルヤ」は、「Shufoo！ ベストオブスーパー2025」で2年連続の品揃え部門1位に輝きました。



豊富なプライベートブランドがありますが、信州産ふじ「りんごバター」（431円/155g）は、お土産にも大人気となっています。

山内あゆキャスター:

もうセレクトショップですよね。オリジナルのブランドが並んでいて、松本に友達が住んでいるのですが、車を出してもらって、わざわざ大きなツルヤに行きました。

日比キャスター:

ツルヤの「ジャム」は60種類以上がずらりと並んでいて、くるみやブドウ、巨峰などもあります。



長野は、様々な美味しいものやフルーツもたくさんあるので、こういった特徴を生かしたプライベートブランドの大展開をしています。

人気のプライベートブランドばかりではありません。



ツルヤには「2・6・2の原則」があります。

【ツルヤ「2・6・2の原則」】

「2」プライベート

「6」大手メーカーの商品

「2」地域の商品・特産品

あれだけ豊富にありましたが、プライベートブランドは2割にするというポイントがあるそうです。



大手メーカーや他のスーパーでも手に入るような商品は6割に。地域の商品や特産を取り扱うのが2割だということです。



この「2・6・2」という割合がポイントだそうです。これによって、幅広い選択肢をお客さんに提供することができるといいます。



続々と出店していて、群馬には11月末に6店舗目（明和店）を展開するということです。



品揃え部門1位ということで、約2万5000品を揃える予定だそうです。

南波雅俊キャスター:

自炊派にとっては、品揃えが豊富なのはすごく嬉しいです。

日比キャスター:

ローカルスーパーは、いろんな特徴があって、地元のスーパーが近くなるのは安心しますよね。