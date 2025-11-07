俳優の西岡馬（79）が6日、都内で、timelesz寺西拓人（30）初主演映画「天文館探偵物語」（諸江亮監督、12月5日全国公開）の完成披露試写会舞台あいさつに登壇した。

困っている人たちを見過ごせない人情に厚い探偵たちが、訳ありのシングルマザーに手を差し伸べたことをきっかけに鹿児島・天文館の再開発問題に巻き込まれていく物語。

天文館の再開発を進める政治家・板倉雄馬役を務める西岡は「選挙演説の応援シーンは、鹿児島がちょうど選挙期間中だったので、一般の人から本物の選挙演説だと勘違いされました。女性から『あんた西岡馬に似ているね』と言われたので『はい、よく言われます』と答えました」とまさかのハプニングエピソードを明かして笑わせた。

バーで働きながら探偵業も営む主人公・宇佐美蓮を演じた寺西、ヒロイン凪役の大原優乃（26）、凪の兄役のtimelesz原嘉孝（30）、凪の息子を誘拐する蒲生役を務めた高田翔（32）、蓮の相棒・健斗役の肥後遼太郎（27）、凪の元夫役の室龍太（36）と、諸江監督（52）も出席した。

映画は鹿児島県で21日から先行公開される。