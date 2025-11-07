女子プロレスのスターダムは7日、後楽園ホールで「第15回ゴッデス・オブ・スターダム〜タッグリーグ開幕戦〜」を行った。

レッドゴッデス公式戦はゴッデス・オブ・スターダム選手権王者の琉悪夏、刀羅ナツコ組が八神蘭奈、妃南組を破り、王者組の貫禄を見せつけた。

王者組が余裕の勝利だった。連携でもバッチリで9分すぎにはコーナーにいる選手に2人がダイビング・ボディー・プレスで追い込む。10分2秒、琉悪夏がラリアットからダルマ式原爆固めで貫禄勝ち。リングでマイクを持つと琉悪夏は「勝ったぁー。今までタイトル戦でも強いヤツを倒してきてるってことは、きょうの勝ちは当然、当たり前。ゴッデスのベルトを持っているから、当然、当たり前に全勝優勝」と宣言。刀羅は「セミに変なマスクマン出てただろ。あいつら一番ぶっ潰したいんだよ」と謎のマスクコンビ征伐を誓った。

バックステージでは琉悪夏は「あんまタッグ組んでないでしょ。当たり前の勝利。余裕で勝っちゃう」と言えば、刀羅は「スターダムは人数も増えて、いろんなタッグが増えて、いいことかもしれないが薄っぺらい。5試合しかやってないときもあった。濃かったよ。所詮これではやる気がでない。こんなんで優勝してベビーたちはなんにも感じてないのかな。悪く言われてるのはベビーだよね」と言いたい放題だった。