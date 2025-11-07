8人組グループ・timeleszの佐藤勝利さん（29）の初のソロ写真集『A Bird on Tiptoe』が、週間売り上げ1.9万部を記録。11月6日発表の最新『オリコン週間BOOKランキング』のジャンル別『写真集』で1位を獲得しました。

写真集は、佐藤さんの29歳の誕生日である10月30日に発売。約6400点におよぶカットの中から厳選された約255点を、全320ページに収録しました。リスボン、台中、日本各地を暮らすように巡りながら、写真家・石田真澄さんが1年以上にわたり撮影。佐藤さんの20代の締めくくりを目前に、所属グループも新体制で動き始める中、次のステージへ向かうための助走期間にある“ささやかだけど、大切な瞬間”が詰まった一冊となっています。

『オリコン週間BOOKランキング』では3位を記録。1位には覆面ホラー作家・雨穴さんの最新作『変な地図』が、2位には10月に発売されたゲーム、HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』のガイドブック『ドラゴンクエスト1＆2 LEGENDARY GUIDEBOOK』がランクインしました。

（オリコン調べ 2025/11/10付）