Snow Manの深澤辰哉（33）が7日放送のTBS系「それSnow Manにやらせて下さい」（後7・00）に出演。人気女優と初共演したドラマでキスシーン後に言われたショックな言葉を明かした。

今回は「それスノフレンドパーク3時間SP」と題して放送され、俳優の妻夫木聡、女優の波瑠ら豪華ゲスト陣が登場した。妻夫木が主演を務める日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」チームとして女優の松本若菜も出演した。

支配人役の深澤は松本と24年10月期にフジテレビで放送されたドラマ「わたしの宝物」で共演しており、幼なじみの間柄だった。これに進行役の南海キャンディーズ・山里亮太が「ドラマの中でキスシーンもあったそうで。ね、支配人」と触れつつ「ちょっと恥ずかしいエピソードがあるらしい」と振った。

これに深澤は「そうですね…そのー…その後に若菜さんに“漢方臭かった”って言われて…」とショックな一言を告げられたことを明かした。スタジオが笑いに包まれる中、松本は「『ぷ〜ん』じゃないよ。『ふわっ』」と微かに臭ったと伝えた。

漢方の臭いがしたことに野呂佳代は「そんな人いるんですか?」と信じられず、出演者たちも「おじいちゃんじゃん」とツッコミの声があがった。