女子プロレスのスターダムは7日、後楽園ホールで「第15回ゴッデス・オブ・スターダム〜タッグリーグ開幕戦〜」を行った。

レッドゴッデス公式戦のなつぽい、安納サオリ組は急きょ参戦した謎のマスクマンコンビのオシータ、テオトレコ組を下して開幕戦を白星スタートした。

謎のコンビのチームワークに戸惑いながらもなつぽい、安納も連携を見せて相手に流れを渡さない。それでも場外戦などでは相手が一枚上手。14分すぎのは安納がなつぽいをアシストし、なつぽいが14分46秒、フェアリーマジックでテオトレコを丸め込んで勝利した。

勝ったなつぽいは「誰？アレ誰？情報をください。見当もつかない。かなりハードな2人。タックワークが決まっていた」と相手チームに困惑。安納も「台風の目になるよ」と相手の強さに感心する。それでも3カウントを奪い、なつぽいは「さおりの好アシストで3カウント取りましたよ。ギリギリだったけど」と安納と勝利を称え、安納も「優勝一択なんで」と優勝しか目に入らない。

続けて安納は「上谷はさ、リーグ戦にでない。会社の判断で。年末年始にはタイトル戦2つあるか、会社は上谷を大事にしてるんだな。両国もドームも勝ちきってほしいという判断だなと思った。でも上谷は悪くない。会社の判断だから。でも私は少しでも上谷と戦いたかった」と12月29日の両国大会でのワールド・オブ・スターダム選手権への挑戦を見据えているだけにやや不満げだった。