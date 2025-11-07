「なんで男性の家にいたの？」 夫の追及に、妻の答えは…【妊娠中の妻にかくされた秘密 Vol.33】
※このお話は作者おにぎり2525さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
■これまでのあらすじ
結婚3年目を迎えた主人公の妻が、待望の妊娠。だが、本格的につわりが始まると妻が日に日にワガママになっていく。しばらくして、妻は"実家に帰る"という置き手紙を残して姿を消すが、実家には帰っていなかった。
そんな中、妻から「早く会いたい」とハート付きのメッセージが届き、「送り先を間違えた」と電話がくる。怪しんだ夫の妹が尾行すると、妻は知らない男性と子どもと3人で暮らしていた。
探偵の調査によって、相手は離婚歴のある妻の元上司・田所だと判明。そこで妻に「田所さんのことで話がしたい」とメッセージを送ると、すぐに電話がかかってきて…。
結婚3年目を迎えた主人公の妻が、待望の妊娠。だが、本格的につわりが始まると妻が日に日にワガママになっていく。しばらくして、妻は"実家に帰る"という置き手紙を残して姿を消すが、実家には帰っていなかった。
そんな中、妻から「早く会いたい」とハート付きのメッセージが届き、「送り先を間違えた」と電話がくる。怪しんだ夫の妹が尾行すると、妻は知らない男性と子どもと3人で暮らしていた。
夫の思惑通り、田所さんの名前を出した途端に妻が帰宅。
“子どもが小さいから外で会えないから”なんて、家で会う口実にはなりませんよね。
「もしかして、好きになった？」というド直球な質問に、妻はどう返すのでしょうか!?
(おにぎり2525)