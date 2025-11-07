夫の上司にタメ口で失言…非常識すぎる妻にドン引き！＜義弟が離婚を決意するまで 6＞【本当にあった読者のはなし Vol.125】
■職場の上司と同僚が家に来たときも…
「妻、僕の職場の人たちにもタメ口だったんです」
義弟がそう言って苦笑したとき、私は息をのみました。
ある日、彼の上司と同僚が家に遊びに来たそうです。
仕事を頑張る彼をねぎらうために、息子へのプレゼントを持って訪ねてくれたのだとか。
「最初は和やかでした。息子も嬉しそうで」
けれど、奥さんがリビングに入ってきた瞬間、空気が変わったといいます。
「おー、いらっしゃーい！ 夫がいつもお世話になってまーす。あ、あなたが上司の人？ その服、安物でしょ？ 高い給料もらってるわりに、身につける物はたいしたことないんだ〜」
笑顔のままそう言う彼女に、誰も言葉を返せなかったそうです。
■指摘されても「これが私だから」と開き直り…
上司は苦笑いし、「僕も安月給ですからね」と答えたものの、同僚たちは黙り込んでいたそう。
「そのあとも『給料低いと大変だね〜』とか……もう止められませんでした」
彼は手をぎゅっと握りしめました。
上司たちが帰ったあと、彼は思い切って言ったそうです。
「さっきの言い方、ちょっと失礼だったよ」
すると彼女はすぐに言い返しました。
「いいの、これが私だから！ 思ったこと言って何が悪いの？」
「僕、何も言えなくなりました」と彼は小さく笑いましたが、その声はどこか震えていました。
※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。