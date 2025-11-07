■職場の上司と同僚が家に来たときも…
「妻、僕の職場の人たちにもタメ口だったんです」

義弟がそう言って苦笑したとき、私は息をのみました。

ある日、彼の上司と同僚が家に遊びに来たそうです。

仕事を頑張る彼をねぎらうために、息子へのプレゼントを持って訪ねてくれたのだとか。

「最初は和やかでした。息子も嬉しそうで」

けれど、奥さんがリビングに入ってきた瞬間、空気が変わったといいます。

「おー、いらっしゃーい！　夫がいつもお世話になってまーす。あ、あなたが上司の人？　その服、安物でしょ？　高い給料もらってるわりに、身につける物はたいしたことないんだ〜」



笑顔のままそう言う彼女に、誰も言葉を返せなかったそうです。

■指摘されても「これが私だから」と開き直り…
上司は苦笑いし、「僕も安月給ですからね」と答えたものの、同僚たちは黙り込んでいたそう。

「そのあとも『給料低いと大変だね〜』とか……もう止められませんでした」

彼は手をぎゅっと握りしめました。

上司たちが帰ったあと、彼は思い切って言ったそうです。

「さっきの言い方、ちょっと失礼だったよ」

すると彼女はすぐに言い返しました。

「いいの、これが私だから！　思ったこと言って何が悪いの？」



「僕、何も言えなくなりました」と彼は小さく笑いましたが、その声はどこか震えていました。

※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。