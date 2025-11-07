¡Úµþ²¦ÇÕ£²ºÐ£Ó¡Û½ÐÁöÆ¬¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¹âÇÛÅö½Ð¸½¤â¡© ²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÇÈÍð¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤êÆÀ¤ëÇÏ¤È¤Ï
ÇÈÍð¤Î¼çÌò¡ÚÂ¿Æ¬¿ô»þ¤Î£²·åÇÏÈÖ¡Û
½ÐÁöÆ¬¿ô¤¬Â¿¤¤¤È¹Ó¤ì¤ë¥ìー¥¹¡£14Æ¬°Ê¾å½ÐÁö¤·¤¿Ç¯¤Ï①¿Íµ¤¤¬Á´ÇÔ¤Ç£³Ï¢Ã±ÇÛÅö¤â¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î14Æ¬°Ê¾å½ÐÁö¤·¤¿Ç¯¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢³ºÅö¤¹¤ë£µ²ó¤¹¤Ù¤Æ¤Ç£²·åÇÏÈÖ¤¬£³Ãå°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢15Ç¯¤Ï⑥¿Íµ¤¤¬£²Ãå¡£20Ç¯¤Ï⑨¿Íµ¤¤¬£²Ãå¤Ç⑤¿Íµ¤¤¬£³Ãå¡£22Ç¯¤Ï⑩¿Íµ¤¤¬£±Ãå¡¢⑤¿Íµ¤¤¬£³Ãå¤È¿Íµ¤Çö¤Î¹¥Áö¤âÂ¿¤¤¡£
µ²±¤Ë¿·¤·¤¤24Ç¯¤Ï⑪ÈÖÏÈ¤Î⑤¿Íµ¤¥Þ¥¤¥Í¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬£²Ãå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿Æ¬¿ô¤ÎÇ¯¤Ï£²·åÇÏÈÖ¤ÎÇÏ¤«¤é¹âÇÛÅöÁÀ¤¤¤¬ÆÀºö¡£µþ²¦ÇÕ£²ºÐ£Ó¡¡²áµî10Ç¯¤Î¥Çー¥¿
