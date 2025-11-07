³§Æ£°¦»Ò41ºÐ¡¢¼ã¤µ¤ÎÈë¤±¤Ä¤Ï¡È¿©¡É¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯¤Ê¤â¤Î¤â¹¥¤¡×¡¡ºÇ¶á¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤¹
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³§Æ£°¦»Ò¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤¬6Æü¡¢¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥¢¥ï¡¼¥É¡ØNEW YOUNG OF THE YEAR 2025¡Ù¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë¹â¶¶±Ñ¼ù¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¤äÌøÂô¿µ¸ã¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£¼ã¤µ¤ÎÈë¤±¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØNEW YOUNG OF THE YEAR¡Ù¤Ï¡¢Ç¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¹¥´ñ¿´¤äËÁ¸±¿´¡¢Ä©Àï¿´¤ò»ý¤Á¡¢Á°¸þ¤¤Ë¿ÍÀ¸¤òÌû¤·¤à»ÑÀª¤ò¡È¿·¤·¤¤¼ã¤µ¡É¤È¹Í¤¨¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿·¤·¤¤¼ã¤µ¤òÂÎ¸½¤·¡¢Ç¯Îð¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤òÂÇÇË¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¾Î¤¨¤ë¤â¤Î¡£µÇ°¤¹¤Ù¤1²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢¡Øover40ÉôÌç¡Ù¤Ç³§Æ£¤µ¤ó¡¢¡Øover60ÉôÌç¡Ù¤Ç¹â¶¶±Ñ¼ù¤µ¤ó¡¢ÂçÃÏ¿¿±û¤µ¤ó¡¢ ÌøÂô¿µ¸ã¤µ¤ó¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¼ã¤µ¤ÎÈë¤±¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿³§Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö°ìÈÖÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡È¿©¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ë¹½»é¤Ã¤³¤¤¤â¤Î¤â¡¢¥¸¥ã¥ó¥¯¤Ê¤â¤Î¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Íß¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¤Ã¤Èº£É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²æËý¤»¤º¤Ë¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê±¿Æ°¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢ÍâÆü¤Á¤ç¤Ã¤È¹µ¤¨¤á¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¤«¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿©À¸³è¤ËÈë¤±¤Ä¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡È¿©¡É¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë³§Æ£¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¿©¤Ù¤ëÎÌ¤ËÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î´Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥»¥Ã¥È¤òÍê¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¡£L¥µ¥¤¥º¤Î¥»¥Ã¥È¤È¥Ê¥²¥Ã¥È¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¥Ú¥í¥Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤¿¤Î¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡È¿·¤·¤¤¼ã¤µ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡È¤Þ¤º¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡É¤È²óÅú¤·¤¿³§Æ£¤µ¤ó¡£Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤òÄ·¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Í§Ã£¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ÀÄ·¤ó¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´¿ÈÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ºÇ¶á¿·¤·¤¯Ä©Àï¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£