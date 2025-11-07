プチプラなのに暖かい！【ワークマン】イロチ買い推奨！「優秀トップス」

デイリーに使うトップスは、やっぱりプチプラが嬉しいもの。そんなときに頼れるのが【ワークマン】のトップスです。手に取りやすい価格ながらも機能性が高く、秋冬も暖かく過ごせそう。シンプルで着回しやすいデザインが多く、カラーバリエーションも豊富です。今回は、思わず色違いで揃えたくなりそうな、ワークマンの「優秀トップス」をご紹介します。毎日のコーデを暖かくおしゃれに楽しみたい人は、ぜひチェックしてみて。

ほどよい立体感が魅力のワッフルトップス

【ワークマン】「レディースウォームワッフルクルーネック」\1,500（税込）

ワッフル素材のシンプルなトップス。暖かそうな裏起毛で、寒さを感じる季節も快適に過ごせそうです。立体感のある生地で、一枚でもシンプルになりすぎないデザイン。カジュアルに着回しやすく、デイリーコーデにもぴったり。ベーシックなカラーのほか、ピンクやセージなどやわらかな色味も展開されており、自分に似合うカラーが見つかりそうです。

着ぶくれしにくいあったかトップス

【ワークマン】「レディーススムースウォームプルオーバー」\980（税込）

こちらも裏起毛で暖かく過ごせそうなトップス。薄手なので着ぶくれしにくいのが魅力です。シンプルなデザインで、幅広いコーディネートに活躍してくれそう。サイドにはポケットがついていて、ちょっとした小物を入れるのにも便利。さらに、静電気が起きにくい加工がされているので、乾燥しやすい季節にも快適に着られそう。これだけの機能が付いていて1,000円以下で手に入るとは驚きです。

水にも汚れにも強いボーダートップス

【ワークマン】「レディースサーバーブロックフリースプルオーバー」\1,500（税込）

高撥水と汚れが付きにくい加工が施された、うれしい機能付きのボーダートップス。水回りの作業や家事のときにも安心して着られそうです。日常だけでなく、アウトドアなどアクティブなシーンにもGOOD。裏地にはフリース素材を使用しており、寒い日も暖かく過ごせそう。裏地のカラーがアクセントになり、ちらりと見えたときにもおしゃれです。

重ね着にぴったりの上質ウールトップス

【ワークマン】「レディースメリノウール100タートルネック」\1,900円（税込）

吸湿性と保温性に優れたメリノウールを100%使用したタートルネック。高機能なうえに、チクチクしにくいのが嬉しいポイントです。暖かさをしっかりキープしつつ、ムレにくいので快適に過ごせそう。薄手で重ね着もしやすく、真冬のインナーとしても活躍する予感。ブラックやグレーに加えて、紫も展開されており、秋冬らしいコーデを楽しめそう。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N