「スマホやタブレットを使って外出先でも作業をしたい」「コンパクトサイズのキーボードでデスク周りをスッキリさせたい」という方におすすめしたいのが、サンワサプライの「Bluetooth折りたたみフルキーボード」。

折りたたみキーボードと聞くと、フルサイズのPCキーボードに比べて使い勝手が悪いという印象が強いのではないのでしょうか。コンパクトサイズにするためにキーが省かれていたり、キーピッチが狭くなっていてタイピングがしづらかったり。

今回紹介する「Bluetooth折りたたみフルキーボード」は、キーピッチ19mm&テンキー内蔵の折りたたみ式フルサイズキーボードです。

テンキーがついているので数字の入力もしやすく、作業効率も確実にアップしますよ。

最大2台まで登録可能

Windows、Android、macOS、iOSなど最大2台まで機器を登録できるので、PC用、スマホ用、タブレット用で複数のキーボードを使い分ける必要はありません。機器の接続を変更するときは、ボタンを押すだけで簡単に切り替えることができます。

付属のケーブルでパソコンに接続すると、有線キーボードとしても使用できますよ。

キーピッチはフルサイズの19mmでタイピングも快適

キーやキーピッチの大きさも十分あるので、ミスタッチの心配も少ないでしょう。キースイッチはノートパソコンと同じパンタグラフ方式を採用していて、キーの中心からずれてタイプしてもキーが認識しやすく、軽快なタイピング感が特徴です。

キー同士の間が空いているアイソレーションタイプなので、爪の引っ掛かりも軽減されます。爪の長い人でも扱いやすいキーボードです。

小さいボディに約2カ月持つリチウムイオン電池を搭載

いざ使おうと思ったときに、充電切れだと困りますよね。

一度の充電で約2カ月間使用が可能なので、こまめに充電する必要がありません。出張や外回りでもどんどん使えちゃいます。

連続動作時間も50時間と、コンパクトながらとても頼もしいですね。

電源のオン/オフはキーボードを開閉するだけ

キーボードの開閉で電源が自動的にオン/オフするオートパワー機能を搭載。使用しないときは自動で電源が切れるので、電池の消耗も軽減され、カバンの中での誤動作なども防いでくれます。

キーボードを折りたたむとA5サイズほどになるので、タブレットと重ねて持ち運ぶことも可能。

コンパクトサイズなのに一般的なフルキーボードと同じ感覚で入力ができるので、外出先でスマートフォンやタブレットを使ってタイピング作業をしたい人におすすめですよ！

