¢£¥°¥êー¥ó¤Î²¦»ÒÍÍÉ÷°áÁõ»Ñ¤ä¥é¥Õ¤Ê¥Ñー¥«ー¡õ¥Ý¥ó¥Ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇò°áÁõ¤¬¡ÖÅ·»È¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¤Ê¤É¥é¥¤¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È①～④
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¤¬¥Ä¥¢ー¡Ø¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò LIVE TOUR 2025 ¡ÆBON BON VOYAGE¡Ç¡Ù¤Î°áÁõ»Ñ¤òInstagram¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
Æ»»Þ¤Ï¡¢¡Ö°¦ÃÎ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー´°Áö¤·¤Þ¤·¤¿ー¡ª¡×¤È11·î1Æü¤«¤é3Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿°¦ÃÎ¸ø±é¤òÌµ»ö½ª¤¨¤¿¤³¤È¤È¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤ò´°Áö¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¥¹¥Æー¥¸Î¢¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥¶ー¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Á´¿ÈÇò°áÁõ»Ñ¤È¡¢¥°¥êー¥ó¤Î²¦»ÒÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê°áÁõ»Ñ¡¢¥é¥Õ¤Ê¥Ñー¥«ー¤òÃå¤ÆÁ°È±¤ò¾å¤²¤¿¥Ý¥ó¥Ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ôー¥¹¤·¤¿»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÅ·»È¡×¡ÖÑ³¤²¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥Ö¥í¥ó¥É¤ÎÈ±¿§¤âÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¸ø¼°Instagram¤Ç¤â¡¢¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£