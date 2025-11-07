　7日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比250円安の5万60円と急落。日経平均株価の現物終値5万276.37円に対しては216.37円安。出来高は5350枚となっている。

　TOPIX先物期近は3283.5ポイントと前日比10.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は15.35ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50060　　　　　-250　　　　5350
日経225mini 　　　　　　 50060　　　　　-250　　　112052
TOPIX先物 　　　　　　　3283.5　　　　 -10.5　　　　4520
JPX日経400先物　　　　　 29660　　　　　 -85　　　　 369
グロース指数先物　　　　　 695　　　　　　-2　　　　 253
東証REIT指数先物　　売買不成立

