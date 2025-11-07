日経225先物：7日22時＝250円安、5万60円
7日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比250円安の5万60円と急落。日経平均株価の現物終値5万276.37円に対しては216.37円安。出来高は5350枚となっている。
TOPIX先物期近は3283.5ポイントと前日比10.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は15.35ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50060 -250 5350
日経225mini 50060 -250 112052
TOPIX先物 3283.5 -10.5 4520
JPX日経400先物 29660 -85 369
グロース指数先物 695 -2 253
東証REIT指数先物 売買不成立

