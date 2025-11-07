ユナ×イ・チェミン『暴君のシェフ』、ポップアップストアの追加開催が決定 福岡・名古屋・大阪で限定グッズも
俳優で少女時代のユナとイ・チェミンが主演を務めNetflixで大ヒットを記録している韓国ドラマ『暴君のシェフ』のポップアップストアが、10月に開催された渋谷店での大きな反響を受け、福岡・名古屋・大阪の3都市のタワーレコードにて追加開催する。
【写真】『暴君のシェフ』ポップアップストア限定グッズ
同作の放送を記念し、10月に期間限定で東京・タワーレコード渋谷店にて開催された『暴君のシェフPOPUP STORE in Japan』は、多くのファンの来場により、盛況のうちに幕を下ろした。
このたび渋谷店での反響を受け、11月21日より福岡・タワーレコード福岡パルコ店、12月12日より愛知・タワーレコード名古屋近鉄パッセ店、そして2026年1月3日より大阪・タワーレコードあべのHoop店にて期間限定で、追加開催が決定した。
今回の追加開催では、渋谷店でも好評を博したドラマの世界観に浸れる大型パネル展示をはじめ、作品をイメージしたオリジナルグッズの販売や購入特典の配布に加え、劇中に登場した望雲録やパスポート、馬碑などの小道具や衣装などの新たな展示も予定。
さらに、日本限定グッズのほかに、韓国で開催されたポップアップストアの商品の販売も予定しており、多彩なラインナップとなっている。加えて、開催期間中、対象商品を先着購入で「オリジナルチェキ風生写真（全9種）」 1枚をランダムでプレゼントする。
スタジオドラゴンが制作した同作は、朝鮮王朝時代にタイムスリップした天才シェフが、悪名高い暴君で最高の美食家である王と出会い繰り広げられるサバイバル・ファンタジー・ラブコメディ。ユナが天才シェフ、ヨン・ジヨンを、ドラマ『ヒエラルキー』や『イルタ・スキャンダル〜恋は特訓コースで〜』などのイ・チェミンが最悪の暴君、イ・ホンを演じている。2人の抜群のケミストリーが話題を呼び、放送開始直後から全世界の視聴者を魅了した。最終回放送の最高視聴率20％を記録し、NetflixグローバルTOP10（非英語シリーズ）では2週連続で1位、10週連続でTOP10入りを果たした。
イム・ユナとイ・チェミンの共演で世界中のファンを虜にした大ヒットドラマ「暴君のシェフ」の世界観を堪能できる『暴君のシェフPOP-UP STORE in Japan』に、ご期待ください。
■開催日程
[福岡]
日程：11月21日(金)〜11月30日(日)
場所：TOWER SPACE FUKUOKA（タワーレコード福岡パルコ店内）
時間：10:00〜20:30
[名古屋]
日程：12月12日(金)〜12月21日(日)
場所：TOWER SPACE NAGOYA（タワーレコード名古屋近鉄パッセ店内）
時間：10:00〜21:00
[大阪]
日程：2026年1月3日(土)〜1月12日(月祝)
場所：TOWER SPACE ABENO（タワーレコードあべのHoop店内）
時間：11:00〜21:00
【写真】『暴君のシェフ』ポップアップストア限定グッズ
同作の放送を記念し、10月に期間限定で東京・タワーレコード渋谷店にて開催された『暴君のシェフPOPUP STORE in Japan』は、多くのファンの来場により、盛況のうちに幕を下ろした。
今回の追加開催では、渋谷店でも好評を博したドラマの世界観に浸れる大型パネル展示をはじめ、作品をイメージしたオリジナルグッズの販売や購入特典の配布に加え、劇中に登場した望雲録やパスポート、馬碑などの小道具や衣装などの新たな展示も予定。
さらに、日本限定グッズのほかに、韓国で開催されたポップアップストアの商品の販売も予定しており、多彩なラインナップとなっている。加えて、開催期間中、対象商品を先着購入で「オリジナルチェキ風生写真（全9種）」 1枚をランダムでプレゼントする。
スタジオドラゴンが制作した同作は、朝鮮王朝時代にタイムスリップした天才シェフが、悪名高い暴君で最高の美食家である王と出会い繰り広げられるサバイバル・ファンタジー・ラブコメディ。ユナが天才シェフ、ヨン・ジヨンを、ドラマ『ヒエラルキー』や『イルタ・スキャンダル〜恋は特訓コースで〜』などのイ・チェミンが最悪の暴君、イ・ホンを演じている。2人の抜群のケミストリーが話題を呼び、放送開始直後から全世界の視聴者を魅了した。最終回放送の最高視聴率20％を記録し、NetflixグローバルTOP10（非英語シリーズ）では2週連続で1位、10週連続でTOP10入りを果たした。
イム・ユナとイ・チェミンの共演で世界中のファンを虜にした大ヒットドラマ「暴君のシェフ」の世界観を堪能できる『暴君のシェフPOP-UP STORE in Japan』に、ご期待ください。
■開催日程
[福岡]
日程：11月21日(金)〜11月30日(日)
場所：TOWER SPACE FUKUOKA（タワーレコード福岡パルコ店内）
時間：10:00〜20:30
[名古屋]
日程：12月12日(金)〜12月21日(日)
場所：TOWER SPACE NAGOYA（タワーレコード名古屋近鉄パッセ店内）
時間：10:00〜21:00
[大阪]
日程：2026年1月3日(土)〜1月12日(月祝)
場所：TOWER SPACE ABENO（タワーレコードあべのHoop店内）
時間：11:00〜21:00