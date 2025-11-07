Ä¶ÆÃµÞ¡¡¥é¥¤¥Ö¡õ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡¡¥ê¥ç¥¦¥¬¡ÖºÇ¹â¤ÎºîÉÊ¤Ë¡×
¡¡ÃËÀ9¿ÍÁÈ¡ÖÄ¶ÆÃµÞ¡×¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥é¥¤¥Ö¡õ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖÄ¶ÆÃµÞ¡¡The¡¡Movie¡¡RE:VE¡×¤Î½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡6¡Á8·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÆâÍÆ¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥ê¥ç¥¦¥¬¤Ï¡Ö±Ç²è¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤ª·ø¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÍ¤¿¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Õ¤¶¤±¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ±Ç²è²½¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤ÈºÇ½é¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À¨¤¤¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âºÇ¹â¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥·¥å¡¼¥ä¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤Î¶á¤¯¤Ç¤â¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÌ¾¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Èµ¤Ê¬¤Ç¤·¤¿¡×¡¢¥Þ¥µ¥Ò¥í¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë²¶¤¬±Ç²è¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¬Íè¤¿¤«¤È¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡±Ç²è¤Î»£±Æ»þ¤Ëµ¯¤¤¿³§¤ËÈëÌ©¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¤Ï¡Ö¥æ¡¼¥¤Î¼ö¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£°¦ÃÎ¸ø±é¤ÎÁ°Æü¤Ë¥Û¥é¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÂ¨½Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê¼ýÏ¿¸å¤Î¡Ë¤ªã±¤¤¤ò¤»¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ÄÇ°¤½¤¦¤Ë²ó¸Ü¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤¬¼¡¤ÎÆü¤Î¸ø±é¤Ë½Ð¤¿¤È¤·¡¢¡Ö³Ú¶Ê¤Ç½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î»þ¤ËÎ¢¤Ç¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤ì¡¼¤Ã¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¤ªã±¤¤¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤½¤ÎÆü¤Ë´À¤«¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤ÎÆü¤«¤é¤Ï¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿É½¾ð¡£¥ß¥¹¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¿á¤Èô¤Ð¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥ê¥ç¥¦¥¬¤Ï¡Ö¸¸¤Î¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¡×¤È²óÅú¡£¡Ö±Ç²è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤º¤Ã¤È¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤º¤Ã¤È³§¿¿ÌÌÌÜ¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢²¶¤¿¤ÁÄ¶ÆÃµÞ¡¢¤ª¤Õ¤¶¤±É¬Í×¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è¤ÎËÍ¤Î¾¡¼ê¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡Èº£Æü¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÏËÜÅö¤ËÈè¤ì¤¿¤è¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¿á¤ÂØ¤¨É÷¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¡Ö²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ì¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢À§Èó³§¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡£º£¸å¤ÎÊúÉé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀÎ¤«¤éÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£