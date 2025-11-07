ユニ女「ほんまこれ良すぎ！」【ユニクロ】秋冬の制服にしたい！「あったかパンツ」

そろそろ寒い季節に向けて洋服を買い足したい頃。足元の冷えが気になるという大人女性は、裏起毛素材を使用したパンツを取り入れてみて。そこで今回紹介するのは【ユニクロ】のストレッチパンツ。裏起毛ながら着膨れしにくいのが嬉しいポイントです。楽ちんさも暖かさも備わったパンツは、秋冬の1軍になるかも。

裏起毛なのにすっきり見えするテーパードパンツ

【ユニクロ】「ウォームストレッチパンツ」\4,990（税込）

裏面が起毛素材になっており、寒い日に頼りになりそうなパンツ。「着ぶくれしにくくすっきり見える」（公式サイトより）のは嬉しいポイント。2WAYストレッチ素材で縦にも横にも伸びるため、アクティブシーンでも活躍しそうです。ダークグレー・ブラック・ナチュラル・ネイビーという着まわしやすい全4色展開。

楽ちんさと上品さを両立した優秀パンツ

「ほんまこれ良すぎて強くシェア」と絶賛の@ko.wearさんは、ブラックを愛用。裾にかけて細くなるテーパードシルエットで「足首まで暖かい」（公式サイトより）のも魅力です。ボリュームのあるスウェットシャツやセーターとも好相性。小雨程度なら弾く撥水機能も付いた優れものです。

writer：Emika.M