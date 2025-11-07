【FIFA U-17ワールドカップ カタール2025】U-17日本代表 0−0 U-17ニューカレドニア代表（日本時間11月6日／アスパイア・ゾーン-ピッチ1）

【映像】ノーハンド判定は正しい？（実際の映像）

U-17ワールドカップに出場しているU-17日本代表の第2戦は、“疑惑の判定”で終わりを迎えた。

U-17日本代表は11月6日、U-17W杯のグループB第2戦でU-17ニューカレドニア代表と対戦。序盤から多くのシュートチャンスを作り出しながらもゴールが遠い日本は、無得点のまま試合の終盤を迎えた。

すると90+11分に左CKを獲得すると、ファーサイドに構えたDF田中義峯（浦和ユース）がヘディングで折り返したボールが相手DFヨエル＝アンリ・アタワに当たる。田中がすぐに回収して、MF平島大悟（鹿島ユース）のクロスから再びボールは左サイドへと渡った。その後もボールを繋いでニューカレドニアを揺さぶったが、MF小林志紋（広島ユース）の仕掛けが引っかかったところで主審がホイッスルが鳴らして試合を止めた。

日本は35本ものシュートを放ったが…

とくに接触があったわけでもないシーンだっただけに、実況の原大悟氏も、解説の名良橋晃氏も「え？なに？リクエスト？」と困惑。実は日本のベンチがFVS（VARに代わるリクエスト式のビデオ判定）を要求しており、審判団はそのままビデオ検証に入った。

注目されたのが、田中が折り返したボールがアタワに当たったシーン。たしかに左手には当たっており、現在のハンドルールに則るとこれが意図的か否か、不自然か否かが問題となる。リプレイ映像を確認し、名良橋氏も「あっ、手に当たってるってことか？左手？左手が揺れてますね」と状況を説明した。

しかし、リプレイ検証を終えた主審は右手でジェスチャーした上で「ノーハンド」を宣告。日本にPKは与えられなかった。名良橋氏も不満を示したが、この判定の直後に試合終了のホイッスルが吹かれた。

この一部始終には、SNSのファンたちも反応。「突然のハンド疑惑www」「ん？なんだ？ハンド？」「ハンドに見えるけどなぁ…左手に当たってない？」「うそーん。ハンドに見えたが、ジャッジに頼るサッカーをしてはあかんとです」「最後のやつはハンドだったと思うけどな〜」「最後のハンドはまあ取れないよなあ…」「ノーハンドか〜…」「最後のハンドじゃないの？？？」「ノーハンドかよ。アングル悪い」など騒然となった。

いずれにせよ、日本は35本ものシュートを打ったものの、最後まで決定力を欠いたことでスコアレスドローで試合を終えてしまった。勝点4とした日本は、11月9日のグループ最終戦で勝点6で首位のポルトガルと対戦する。

（ABEMA de J SPORTS／FIFA U-17ワールドカップ カタール2025）

