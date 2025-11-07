ＥＢｉＤＡＮの９人組グループ・超特急の初となるライブ＆ドキュメンタリー映画「超特急 Ｔｈｅ Ｍｏｖｉｅ ＲＥ：ＶＥ」の初日舞台あいさつが７日、都内で行われた。

今作は２０２５年６月から８月に行われた超特急史上最大規模のアリーナツアー「ＢＵＬＬＥＴ ＴＲＡＩＮ ＡＲＥＮＡ ＴＯＵＲ ２０２５ ＥＶＥ」の裏側に密着。ユーキ（３０）は「（ライブを）つくるまでの過程だったり、なかなか見られない瞬間も見られる。ぜひ目に焼き付けていただきたい」と呼びかけた。

撮影裏のエピソードとして、ハル（２０）は「実はリハ終わりに僕とタクヤくんで体力が尽きるまで２０メートルシャトルランをしてました」と衝撃の話を披露。今後の目標を聞かれたユーキは「『超特急 ＴＨＥ Ｍｏｖｉｅ 夢の駅まで…』をやってほしい、次は」とまさかの続編を希望し、メンバーは「２作品目！？」「公開日なのに」とツッコミの嵐だった。

リーダーのリョウガ（３１）は「ボケた方がいいですか？ポップコーンのコラボ商品を出したい」とニヤリとし、「昔から目指している東京ドームを目指していきたいと思います。これですよね！」と明るく宣言していた。

同ツアーは東京、兵庫、愛知、埼玉の４都市で計８公演、約１０万人を動員し、２０２５年の夏を熱狂の渦に巻き込んだ。映画ではステージ上で魅せた圧巻のパフォーマンスに加え、セットリストに込めた想いや、ステージ構成をつくりあげていく上での入念な準備の様子なども余すことなく捉える。