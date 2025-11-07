「お得感スゴイ」「やっと買えたぁぁぁ」【ファミマ】朝食華やぐ♡「新作パン」

朝のひと口がちょっと楽しみになる、涼しい季節がやってきました。そんな今にぴったりなのが、【FamilyMart（ファミリーマート）】から登場した新作のパンたち。香ばしさと甘さが絶妙に重なるご褒美ベーカリーは、朝食の時間をいつもより少し華やかにしてくれます。今回は、忙しい朝もおやつの時間も、少し贅沢な気分に導いてくれるラインナップをご紹介します。

カリッと甘香ばしい！ 二層仕立ての「デニッシュメロンパン × クイニーアマン」

まずご紹介するのは、「デニッシュメロンパン × クイニーアマン」。表面はさっくりとしたデニッシュメロンパン、裏面はキャラメリゼしたクイニーアマンという贅沢な二層仕立てで、これには@ftn_picsレポーターHaruさんも「お得感スゴイ」と感動をあらわにしています。さくカリ食感とバターの香りが広がる、朝にぴったりの一品です。

とろける甘みとコクが魅力「チーズケーキデニッシュ × クイニーアマン」

次にご紹介するのは、「チーズケーキデニッシュ × クイニーアマン」。筆者も試してみると、濃厚でまろやかなチーズクリームがデニッシュ生地にた～っぷり！ 裏面のカリカリ食感とほろ苦い風味が加わることで、甘さに奥行きが生まれます。スイーツのような満足感がありつつ、パンらしい軽さも楽しめるバランスの良い一品です。

甘酸っぱい香り広がる「アップルパイタルト × クイニーアマン」

この時季にとくにおすすめなのが、りんごの甘酸っぱさとクイニーアマンの香ばしさが合わさった「アップルパイタルト × クイニーアマン」。人気すぎてなかなか出会えないこともあるようで、発見できたレポーターHaruさんは「やっと買えたぁ」と大歓喜！「トースターで軽く温めることで、焼きたてのアップルパイのような状態を楽しめました」とも言われているので、気になる方はぜひ試してみましょう。

やさしい甘さの「ふわもち食感のメープルシュガーサンド」

最後にご紹介するのは、秋の新定番になりそうな「ふわもち食感のメープルシュガーサンド」。ふんわりもっちりとしたパンに、メープルシュガークリームをサンド。トッピングされたクッキーのシャリッと食感がアクセントになっています。甘すぎず軽い口当たりで、朝にもおやつにもぴったりの味わいが期待できます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里