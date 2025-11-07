俳優の吉田栄作さん（56）が3年ぶりに主演する舞台『クリスマス・キャロル』の稽古場取材会が6日に行われ、共演者の土屋アンナさん（41）、吉田要士さんとともに登壇しました。

物語の舞台はクリスマスイブ。吉田さん演じる嫌われ者の主人公が、精霊たちとの時間旅行で、自身の行いを見つめ直していくストーリーです。

取材会で吉田さんは「再演、2回目です。今回こうして実現できたことは、本当にうれしく思っています」と喜びを明かしました。

また、吉田さんには、忘れられないクリスマスの思い出があるそうで、「4歳くらいの時に、家族でささやかなクリスマスご飯を食べていたら、本当にサンタクロースが来て。おもちゃ、いっぱい出してくれて、“どれか1ついいよ”って言ってくれた」と振り返りました。続けて「父が近くのおもちゃ屋さんのお兄さんにそれをお願いしていたっていう仕込みがあったんですけど」と種明かしをすると、会場では笑いも。最後に「それはやっぱ忘れないですね」と締めくくりました。

（11月7日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）