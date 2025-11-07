10月に広島市でツキノワグマが駆除されました。その後も広島県内でクマの目撃情報が増えています。



10月29日、広島市安佐南区沼田町阿戸地区で体長およそ150センチの成獣のツキノワグマが殺処分されました。

住民が、柿の木の枝が折られているのを発見し、区の職員らが確認したところ幹には爪痕があり、周辺にはフンふんも落ちていたことからわなを設置していました。

この他にも、安芸高田市吉田町多治比や安佐南区伴西でも、柿の木の下にクマのフンとみられるものが確認され、周辺では警戒を強めています。





こうした中、安佐北区にある青少年野外活動センターでは、すべての散策コースを閉鎖しました。

周辺でクマの出没情報が相次いでいることから、利用者の安全を確保するため閉鎖を決めたということです。



■青少年野外活動センター楢粼正生 所長

「例年クマが出るには出てたんですが、今年は東北の方で人的被害がひどいので、学校、保護者の皆さんが心配されているのを考慮して、散策コースを閉めた方がいいということで閉めました。今後クマ対策を取りながら、学校、子供さんが楽しんでいただけたらなと強く強く考えております。」



広島県に出没するクマはツキノワグマで、山口・広島・島根にまたがる西中国山地に生息しています。

一時は絶滅が懸念されて、保護管理を進めた結果、2020年度時点で、767頭から1946頭が生息していると推定されてます。



広島県のことし4月から9月までのクマの目撃件数は293件です。

昨年度の同じ期間は459件ですので、今年は去年の6割程度です。

今年は全国的にクマのニュースが多いですが、広島県に限ると、今年が特に多いわけではないので冷静に対応することが大切です。



広島県内では今年7月に、北広島町で77歳の男性がクマに襲われ、太ももを爪でひっかかれました。

ミツバチを飼育していた巣箱を確認しようとしたところ、クマに遭遇したということです。



クマは何を目当てに来るかというと、養蜂関係が9％、クリが１０％、カキが５７％でした。

これらがなければ、クマが来る可能性は低くなります。

これまでにも、地域単位で早めに柿を収穫したり、枝を剪定するなどの取り組みをしてきました。

管理できなくなった木は、伐採することも対策として有効です。（



ハンターの高齢化や、なり手不足は、取り組まなければいけない課題です。

一方で、私たち生活者の立場でも、クマを寄せ付けないためにできることをやっていくことが必要です。

